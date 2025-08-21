Amnistía Internacional alerta que Trump usa Inteligencia Artificial para vigilar a migrantes en Estados Unidos

amnistía-internacional-migrantes-efe-2 Agentes federales supervisan las audiencias de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits en Nueva York, Estados Unidos, (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Sarah Yenesel.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) usa Babel X desde al menos 2019 para recopilar enormes cantidades de datos personales. En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementa Immigration OS de Palantir, un sistema que desde 2014 facilita la selección y detención de personas migrantes, además de monitorear deportaciones en tiempo real.

De acuerdo con Amnistía Internacional, este proceso altamente automatizado carece de mecanismos de rendición de cuentas y ha creado un historial de violaciones de derechos humanos y debido proceso legal.

“Un desprecio total” por los derechos humanos

El informe enfatiza que estas prácticas representan “un desprecio total” por los derechos humanos, la libertad de expresión y la no discriminación. Las comunidades migrantes y estudiantes internacionales se han convertido en blanco explícito de sistemas basados en Inteligencia Artificial, generando un clima de miedo y detenciones arbitrarias.

Si bien Palantir negó que su tecnología impulse directamente la iniciativa “Capturar y revocar”, Amnistía sostiene que tanto Palantir como Babel Street son responsables de haber permitido que sus productos sean usados en un contexto de represión y discriminación contra migrantes.