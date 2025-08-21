Inicio Mundo Inteligencia Artificial
Amnistía Internacional alerta que Trump usa Inteligencia Artificial para vigilar a migrantes en Estados Unidos

Amnistía Internacional denuncia que Trump usa Inteligencia Artificial para rastrear y deportar migrantes. El riesgo para los derechos humanos

Por Jimena Díaz [email protected]
Un cartel se exhibe en una oficina de Amnistía Internacional (Archivo). El organismo  denuncia que la Administración de Donald Trump está utilizando Inteligencia Artificial para vigilar y rastrear a migrantes. Crédito: EFE/EPA/Neil Hall.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que la Administración de Donald Trump está utilizando Inteligencia Artificial para vigilar y rastrear a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Estados Unidos. Según la organización, estas tecnologías no solo se enfocan en personas en situación migratoria vulnerable, sino también en quienes se manifiestan en apoyo a los derechos del pueblo palestino.

Según EFE, Amnistía señala que herramientas de análisis masivo de datos, como Babel X (de Babel Street) y Immigration OS (de Palantir), son piezas clave en un sistema diseñado para identificar conductas, revisar actividad en redes sociales y evaluar movimientos en tiempo real. Esta información es usada para decidir si se revocan visados y, en muchos casos, para facilitar deportaciones.

Inteligencia Artificial en el sistema migratorio de Estados Unidos

El informe explica que el programa gubernamental “Capturar y revocar”, impulsado durante la era Donald Trump, monitorea publicaciones en redes sociales de personas extranjeras que aparenten apoyar a Hamás u otros grupos considerados terroristas. Según el Centro Brennan, esta iniciativa ha derivado en cancelaciones masivas de visas.

Agentes federales supervisan las audiencias de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits en Nueva York, Estados Unidos, (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Sarah Yenesel.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) usa Babel X desde al menos 2019 para recopilar enormes cantidades de datos personales. En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementa Immigration OS de Palantir, un sistema que desde 2014 facilita la selección y detención de personas migrantes, además de monitorear deportaciones en tiempo real.

De acuerdo con Amnistía Internacional, este proceso altamente automatizado carece de mecanismos de rendición de cuentas y ha creado un historial de violaciones de derechos humanos y debido proceso legal.

“Un desprecio total” por los derechos humanos

El informe enfatiza que estas prácticas representan “un desprecio total” por los derechos humanos, la libertad de expresión y la no discriminación. Las comunidades migrantes y estudiantes internacionales se han convertido en blanco explícito de sistemas basados en Inteligencia Artificial, generando un clima de miedo y detenciones arbitrarias.

Si bien Palantir negó que su tecnología impulse directamente la iniciativa “Capturar y revocar”, Amnistía sostiene que tanto Palantir como Babel Street son responsables de haber permitido que sus productos sean usados en un contexto de represión y discriminación contra migrantes.

