tarifi Jad Tarifi consideró que estudiar algunas carreras son "una pérdida de tiempo" gracias a la inteligencia artificial.

"En el sistema médico actual, lo que se aprende en la escuela de medicina es muy anticuado y se basa en la memorización", dijo al portal norteamericano Bussiness Insider, y agregó que las personas podrían terminar "desperdiciando ocho años" de sus vidas por sus títulos avanzados.

Pero esa no fue la única advertencia del experto en tecnología, que tiene un doctorado en Inteligencia Artificial obtenido en 2013, también se descargó contra quienes piensan en conseguir un título avanzado en el campo de la IA.

"La IA en sí misma habrá desaparecido para cuando termines el doctorado. Incluso cuestiones como la aplicación de la IA a la robótica estarán resueltas para entonces. Así que, o te dedicas a algo específico como la IA para la biología, que aún está en sus primeras etapas, o simplemente no te dediques a nada", dijo Tarifi.