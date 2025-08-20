¿Es una pérdida de tiempo estudiar carreras tradicionales? Un experto opina que sí.

El impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mercado laboral todavía está siendo estudiado, pero hay personas que ya arriesgan pronósticos casi catastróficos para algunas personas. En este caso, fue un ex ejecutivo de Google quien destacó dos carreras tradicionales que son -para él- una "pérdida de tiempo" para estudiar.

Jad Tarifi fue el fundador del primer equipo de IA generativa de Google, y salió con una advertencia para quienes están eligiendo su carrera no "desperdicien años de su vida", ya que para cuando se gradúen, la inteligencia artificial los habrá vuelto obsoletos.

Las dos carreras que no hay que estudiar para no perder con la inteligencia artificial

La idea generalizada de la actualidad es que muchas de las carreras tradicionales serán las primeras en sufrir el avance de la IA. Tarifi es de esa idea, ya que consideró que quienes comienzan a estudiar una etapa avanzada de abogacía o medicina están perdiendo el tiempo.

Jad Tarifi consideró que estudiar algunas carreras son "una pérdida de tiempo" gracias a la inteligencia artificial.

"En el sistema médico actual, lo que se aprende en la escuela de medicina es muy anticuado y se basa en la memorización", dijo al portal norteamericano Bussiness Insider, y agregó que las personas podrían terminar "desperdiciando ocho años" de sus vidas por sus títulos avanzados.

Pero esa no fue la única advertencia del experto en tecnología, que tiene un doctorado en Inteligencia Artificial obtenido en 2013, también se descargó contra quienes piensan en conseguir un título avanzado en el campo de la IA.

"La IA en sí misma habrá desaparecido para cuando termines el doctorado. Incluso cuestiones como la aplicación de la IA a la robótica estarán resueltas para entonces. Así que, o te dedicas a algo específico como la IA para la biología, que aún está en sus primeras etapas, o simplemente no te dediques a nada", dijo Tarifi.

