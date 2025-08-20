El impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mercado laboral todavía está siendo estudiado, pero hay personas que ya arriesgan pronósticos casi catastróficos para algunas personas. En este caso, fue un ex ejecutivo de Google quien destacó dos carreras tradicionales que son -para él- una "pérdida de tiempo" para estudiar.
Inteligencia artificial: ex ejecutivo de Google asegura que estudiar estas 2 carreras es una pérdida de tiempo
El impacto de la inteligencia artificial todavía está siendo estudiado, pero hay personas que aseguran que ya hay profesiones con el tiempo contado