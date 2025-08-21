A los 12, y después de una desconcentración en defensa, fue Martínez Quarta quien iba a salvar a River, evitando el gol en la línea luego de una buena definición intentada por Hugo Fernández.

El millonario dominaba el partido de principio a fin, aunque Libertad tenía bien claro su libreto a cumplir. Cada vez que River perdía la pelota, sus delanteros ya esperaban para sorprender a La Banda en la contra.

Con un Juanfer Quintero iluminado y la buena participación de los laterales, River comenzó a merecer el primer gol de la noche al desperdiciar algunas situaciones.

El primer gol de la noche llegó por intermedio de Sebastián Driussi a los 28 minutos, cuando el delantero de River empujó de cabeza una pelota que venía de impactar en el travesaño. Facundo Colidio había definido luego de una genialidad de pase de Marcos Acuña.

El gol le daba la tranquilidad a un River que pareció relajarse por completo, ya que le entregó el protagonismo del partido a Libertad. A la salida de un córner, a los 42 minutos de la primera parte, la ley del ex se hizo presente en El Monumental: Robert Rojas fue quien aprovechó la desconcentración de la defensa millonaria.

El comienzo del segundo tiempo fue catastrófico para River, ya que, antes de los diez minutos, sufrió la expulsión por doble amonestación de Giuliano Galoppo. A partir de ahí, todo fue cuesta arriba y el conjunto paraguayo fue superior.

River sufrió la expulsión de Galoppo y llevó el partido a los penales

Gallardo tomó la decisión de sacar a Quintero y River perdió fútbol. Armani salvó al Millonario en algunas oportunidades, mientras que Melgarejo desperdició una ocasión clarísima para los visitantes.

El DT de River hizo ingresar a Boselli, Galarza Fonda, Subiabre, Castaño y Borja, y con estos cambios pudo igualar las condiciones físicas y no sentir tanto el hombre de menos. Con esta energía, y aguantando avances de Libertad, a El Millonario le alcanzó para llevar el partido a los penales.

Desde los doce pasos, para River convirtieron Nacho Fernández, Miguel Borja, y Lucas Martínez Quarta, aunque erró Marcos Acuña. Para Libertad, apenas marcó Diego Viera, mientras que fallaron Recalde, Caballero y Fernández.

River supo reponerse a todas las adversidades y sacó un partido difícil en El Monumental. Ahora, deberá enfrentarse al ganador de Palmeiras o Universitario de Perú en cuartos de final.