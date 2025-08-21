Marcelo Gallardo le bajó el pulgar en River y fue presentado como nuevo refuerzo de otro equipo de Primera

La operación se concretó mediante un acuerdo formal entre River y Vélez: sin dinero de por medio pero con la cesión de un porcentaje del pase al club de Núñez. Esa fórmula permitió sortear el artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA, que impide inscribir jugadores libres si la rescisión contractual se produce después del cierre del libro de pases (24 de julio).

Manuel Lanzini fue presentado como nuevo jugador de Vélez

El futbolista de 32 años firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se convirtió en la quinta incorporación del equipo comandado tácticamente por Guillermo Barros Schelotto. El club de Liniers anunció la llegada del ex River a través de sus redes sociales con el mensaje “Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, luego de que el jugador superara con éxito la revisión médica.

En un video difundido por la institución, en el cual el mediocampista ya luce su nueva camiseta, aprovechó para saludar a la hinchada del Fortín: “A todos los hinchas, acá Manu Lanzini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!”.

El futbolista llega tras quedar marginado del plantel riverplatense, decisión que facilitó las negociaciones entre ambas instituciones. Con pasos previos por West Ham y Fluminense, el volante se suma a un equipo que busca consolidarse en el plano internacional y mejorar su rendimiento en el torneo local, donde necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual y aspirar a clasificaciones continentales en 2026.

Durante sus dos etapas en River, Lanzini disputó 150 partidos, marcó 15 goles y brindó 17 asistencias. En Vélez, se suma a las recientes incorporaciones de Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez.