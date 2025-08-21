"Independiente y U de Chile, eliminados": el comunicado fake que llegó a la pantalla de ESPN

Mientras estos sucede, por las redes sociales comenzó a circular un falso comunicado. Este escrito no pasó desapercibido y llegó a ser leído en la pantalla de ESPN, en medio del programa F90.

Minutos más tarde los periodistas, con Sebastián Vignolo a la cabeza, se dieron cuenta de lo sucedido y rectificaron la información que habían brindado anteriormente. Pese a esto, el clip no tardó en volverse viral en la plataforma X.

Qué decía el comunicado Fake de Conmebol que circuló por las redes

"La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias, informa a la opinión pública lo siguiente:

Luego de un exhaustivo análisis de los informes arbitrales, de la Comisión de Árbitros, de la Dirección de Competiciones y de Seguridad, así como de los antecedentes presentados por los órganos disciplinarios competentes, la CONMEBOL ha resuelto aplicar sanciones ejemplificadoras a los Clubes Independiente de Avellaneda (Argentina) y Universidad de Chile (Chile), a raíz de los graves incidentes ocurridos el día 20 de agosto de 2025, en el marco de la CONMEBOL Sudamericana.

Falso comunicado de Conmebol sobre Independiente y U de Chile

Resoluciones

Descalificación: Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile quedan descalificados de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025. En consecuencia, el Club Alianza Lima (Perú) será promovido directamente a la fase de Semifinales del torneo.

Exclusión: Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile no podrán participar en competencias organizadas por CONMEBOL ( CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana) durante las temporadas 2026 y 2027, aun cuando su desempeño deportivo en los torneos locales les permita clasificarse.

El Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, de propiedad del Club Independiente de Avellaneda, no estará habilitado para albergar partidos de competiciones CONMEBOL por un periodo indefinido, quedando dicha habilitación sujeta a la evaluación futura de las condiciones de seguridad, infraestructura y cumplimiento normativo

La CONMEBOL reafirma su compromiso con la integridad deportiva, la seguridad de los espectáculos y el respeto irrestricto a las normas, reiterando que hechos de violencia, indisciplina o incumplimiento reglamentario no serán tolerados bajo ninguna circunstancia".