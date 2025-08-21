Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy viernes 22 de agosto de 2025

La energía cósmica del viernes 22 de agosto de 2025 se proyecta como un cierre de ciclo bajo la influencia del Murciélago que, según el horóscopo maya, finaliza su reinado lunar. Este día invita a la introspección y a la liberación de cargas emocionales que ya no aportan al crecimiento personal. Las revelaciones espirituales son más claras, y se abre la oportunidad de despedir viejas dudas para iniciar un tránsito hacia el dominio del Escorpión, que comenzará a regir al día siguiente. La vibración del día favorece la limpieza interior, el balance de energías y el reconocimiento de lo aprendido en las últimas semanas.

