El feroz descargo de Mariano Closs sobre los hechos de violencia en Independiente-Universidad de Chile

El comunicador cuestionó a los hinchas del elenco de Avellaneda que arengaron a su propia barra para que interviniera en los incidentes. "Si nosotros pensamos que los barras son nuestros representantes, ya algo estamos haciendo mal. Le estamos dando un poder que no deben tener", afirmó.

Closs denunció que los barras son "los más privilegiados del mundo" y contrastó la experiencia de un hincha común con la de los violentos, que viajan en micros "pasando secundados por la policía". "Es el mundo al revés. En la Argentina se privilegian las barras. Tienen más potestad que usted y que yo. Es loco, ¿no?", añadió.

Además, apuntó a la complicidad de las instituciones al asegurar que estos grupos "se siguen solventando a través de los clubes", quienes les facilitan los viajes. Finalmente, se mostró escéptico sobre un posible cambio: "Seguramente usted habrá escuchado mil veces de las bocas de los periodistas, 'a partir de hoy será un antes y un después' y esto sigue pasando".

Embed - El editorial de Mariano Closs después de los DISTURBIOS en la cancha de INDEPENDIENTE | Closs Sport

Closs concluyó que la barra de Independiente "ofició de agente de seguridad" para hacer la "justicia que la policía debe hacer", una situación que, aseguró, nunca debió ocurrir y que evidencia la inversión de roles y la falta de autoridad en los estadios.