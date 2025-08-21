Inicio Ovación Fútbol Mariano Closs
Fútbol

El feroz descargo de Mariano Closs sobre los hechos de violencia en Independiente-Universidad de Chile

Mariano Closs se refirió a lo sucedido en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde el partido fue cancelado por lo ocurrido en las tribunas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El periodista se refirió a lo sucedido.

El periodista se refirió a lo sucedido.

Los lamentables hechos de violencia que tuvieron lugar en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, han marcado agenda tanto a nivel nacional como internacional. Tanto en los medios como en las redes sociales, hubo infinidad de opiniones sobre lo ocurrido en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Entre ellas, hubo una que se destacó del resto. Fue la emitida por Mariano Closs, periodista y relator que estalló de bronca tras lo sucedido en el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

hinchas u de chile incidentes independiente sudamericana
Independiente-Universidad de Chile fue cancelado por los hechos de violencia que tuvieron lugar en la tribuna.

Independiente-Universidad de Chile fue cancelado por los hechos de violencia que tuvieron lugar en la tribuna.

La palabra de Mariano Closs sobre lo sucedido en Avellaneda

Tras la batalla campal que obligó a cancelar el partido entre Independiente y Universidad de Chile, el periodista Mariano Closs realizó un duro editorial en su programa de Splendid AM 990, donde calificó lo ocurrido como una "zona de guerra" y apuntó contra el sistema que ampara y privilegia a las barras bravas en el país.

El comunicador cuestionó a los hinchas del elenco de Avellaneda que arengaron a su propia barra para que interviniera en los incidentes. "Si nosotros pensamos que los barras son nuestros representantes, ya algo estamos haciendo mal. Le estamos dando un poder que no deben tener", afirmó.

Closs denunció que los barras son "los más privilegiados del mundo" y contrastó la experiencia de un hincha común con la de los violentos, que viajan en micros "pasando secundados por la policía". "Es el mundo al revés. En la Argentina se privilegian las barras. Tienen más potestad que usted y que yo. Es loco, ¿no?", añadió.

Además, apuntó a la complicidad de las instituciones al asegurar que estos grupos "se siguen solventando a través de los clubes", quienes les facilitan los viajes. Finalmente, se mostró escéptico sobre un posible cambio: "Seguramente usted habrá escuchado mil veces de las bocas de los periodistas, 'a partir de hoy será un antes y un después' y esto sigue pasando".

Embed - El editorial de Mariano Closs después de los DISTURBIOS en la cancha de INDEPENDIENTE | Closs Sport

Closs concluyó que la barra de Independiente "ofició de agente de seguridad" para hacer la "justicia que la policía debe hacer", una situación que, aseguró, nunca debió ocurrir y que evidencia la inversión de roles y la falta de autoridad en los estadios.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas