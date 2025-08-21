Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 21 de agosto de 2025

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 21 de agosto

A la cabeza: 7519

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 7519

2: 5812

3: 5487

4: 8135

5: 7336

6: 3455

7: 1720

8: 9458

9: 2738

10: 5584

11: 3782

12: 3626

13: 6643

14: 5818

15: 4052

16: 8234

17: 8529

18: 2578

19: 2070

20: 3264

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 21 de agosto de 2025

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 21 de agosto de 2025

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 21 de agosto de 2025

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 21 de agosto de 2025

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: