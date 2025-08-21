Los hinchas de Godoy Cruz mostraron un convocatoria espectacular y armaron una gran fiesta ante el Galo.

hinchas-mineiro Hubo pocos hinchas del Mineiro en el Gambarte. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Cuando Godoy Cruz saltó a la cancha el recibimiento fue muy emotivo. En la platea Oeste se ubicó la parcialidad del equipo brasileño, donde algunos medios estuvieron trnsmitiendo el encuentro.

Además el 1 de marzo de 1964 el Expreso jugó ante el Santos de Pelé un partido internacional en el Gambarte. Fue un partido amistoso y se impuso el equipo brasileño por 3 a 2.

Toda la platea Oeste fue para el Atlético Mineiro

Los simpatizantes del conjunto brasileño se ubicaron en un sector Oeste y se armaron pulmones en la tribuna para separarlos de los locales.

Un gran dispositivo de seguridad en Godoy Cruz vs. Mineiro

Los cortes de calles comenzaron a las 13.30 en las adyacencias de la cancha y las puertas del estadio se abrieron a las 16 para permitir a la gente acercarse de forma tranquila y pacífica. Estuvieron apostados 650 policías.

Walter Ribonetto tuvo su estreno como local en su vuelta a Godoy Cruz

Walter Ribonetto tuvo su estreno como entrenador de Godoy Cruz en calidad de local.

Tino tuvo su debut ante Atlético Mineiro en el partido de ida por los octavos de final en Brasil en la derrota por 2 a 1. En su segundo partido su equipo perdió 4 a 2 ante River Plate en el Monumental, por la 5ta fecha del torneo Clausura

Lo que viene para Godoy Cruz

El Tomba jugará el próximo lunes 25 de agosto desde las 17 ante Vélez, en el Feliciano Gambarte. Este encuentro corresponde a la 6ta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.