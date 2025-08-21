Alivio para el piloto argentino.

Los pilotos de la Fórmula 1 viven con una constante presión ya que deben alcanzar buenos resultados para poder mantener su lugar en la Máxima mientras que permanentemente hay una danza de nombres con deportistas que están expectantes. Franco Colapinto es uno de los que enfrenta un panorama complicado ya que su rendimiento deja mucho que desear.

El piloto argentino supo estar en ambos lados de ese lugar: estaba como piloto de reserva de Alpine detrás de Jack Doohan y, luego, cuando lo reemplazó ahora espera a que los dirigentes de la escudería francesa no busquen desplazarlo.

Franco Colapinto, por el momento, continuará conduciendo para Alpine.

Franco Colapinto, por el momento, continuará conduciendo para Alpine.

Franco Colapinto recibió una excelente noticia de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Y en la danza de nombres recién mencionada sonaba Valtteri Bottas, piloto finlandés que actualmente es reserva en Mercedes, y era una de las cartas que se estaba abarajando en el sinfín de rumores que hay semana a semana en la Fórmula 1.

Sin embargo, su nombre finalmente no estará ligado a Alpine, lo que hace tranquilizar a Colapinto, ya que se confirmó que será presentado la próxima semana como primer piloto de Cadillac, escudería que debutará en la Máxima en 2026; así lo confirmó el sitio especializado en la F1, Racing News 365.

El piloto de 35 años reconoció que había estado en contacto con Flavio Briatore, lo que confirmar que los rumores tenían algo de verdad: "Sí, hemos estado hablando desde el año pasado, pero son solo conversaciones. Nada es ley hasta que no haya algo escrito o firmado".

Gran Premio de Países Bajos
El Gran Premio de Países Bajos comienza el 29 de agosto.

El Gran Premio de Países Bajos comienza el 29 de agosto.

Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1

  • Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
  • Gran Premio de Italia, en Monza: 5 al 7 de septiembre.
  • Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 19 al 21 de septiembre.
  • Gran Premio de Singapur, en Singapur: 3 al 5 de octubre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 17 al 19 de octubre.
  • Gran Premio de México, en Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
  • Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar, en Lusail: 28 al 30 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.

