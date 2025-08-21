Franco Colapinto recibió una excelente noticia de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Sin embargo, su nombre finalmente no estará ligado a Alpine, lo que hace tranquilizar a Colapinto, ya que se confirmó que será presentado la próxima semana como primer piloto de Cadillac, escudería que debutará en la Máxima en 2026; así lo confirmó el sitio especializado en la F1, Racing News 365.
El piloto de 35 años reconoció que había estado en contacto con Flavio Briatore, lo que confirmar que los rumores tenían algo de verdad: "Sí, hemos estado hablando desde el año pasado, pero son solo conversaciones. Nada es ley hasta que no haya algo escrito o firmado".
Gran Premio de Países Bajos
El Gran Premio de Países Bajos comienza el 29 de agosto.
Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1
- Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
- Gran Premio de Italia, en Monza: 5 al 7 de septiembre.
- Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 19 al 21 de septiembre.
- Gran Premio de Singapur, en Singapur: 3 al 5 de octubre.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 17 al 19 de octubre.
- Gran Premio de México, en Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
- Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar, en Lusail: 28 al 30 de noviembre.
- Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.