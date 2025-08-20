Inicio Automovilismo Colapinto
Alpine piensa en Colapinto y confirmó una inesperada contratación para ayudarlo en la F1

Alpine confirmó una experimentada contratación que puede ayudar a Colapinto a mejorar su rendimiento en la Fórmula 1

Por UNO
Franco Colapinto no ha tenido el mejor regreso a la Fórmula 1 desde que subió a piloto secundario en Alpine, y esto se debe a factores que van más allá del rendimiento del argentino. Sucede que la ex escudería Renault también ha sufrido múltiples cambios, los cuales hacen más complicado el rendimiento colectivo.

Una de las pruebas concretas de esto pudo verse en el Gran Premio de Hungría, cuando los mecánicos de Alpine demoraron a Colapinto casi 20 segundos en las dos paradas en boxes. Esta es una señal que evidencia que las cosas no están bien.

Alpine confirmó una nueva contratación que puede hacer despegar a Colapinto

Pese a que es cierto que Alpine ya no tiene chances de pelear por esta Fórmula 1 y piensa en 2026, lo cierto es que las maniobras de entrada y salida ya comienzan a verse, como si de un mercado de pases en el fútbol se tratara.

Proveniente de McLaren, la escudería francesa confirmó la contratación de Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico con 8 años de experiencia en el lomo.

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, informó Bray sobre su cambio de trabajo en la plataforma LinkedIn. De esta manera, el ingeniero tiene el desafío por delante de buscarle un mejor presente a Gasly y Colapinto.

Claramente, el arribo de Bray con una mirada externa y su experiencia en McLaren podrían ayudar a Alpine a descubrir sus problemas con mayor claridad, pensando en la próxima temporada.

Otra de las buenas noticias que ha confirmado la escudería que integra Colapinto es el cambio de sus motores. La temporada que viene, sus vehículos pasarán a estar conformados por piezas de Mercedes.

Cuándo corre Colapinto en la F1

La noticia de la contratación de este ingeniero en Alpine puede tener resultados positivos desde la próxima carrera, en la cual Franco Colapinto será uno de los protagonistas.

En concreto, y a fines de este mes, dicho evento tendrá lugar en el denominado Gran Premio de Países Bajo, que iniciará el viernes 29 de agosto y finalizará el domingo 31.

