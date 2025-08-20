Alpine piensa en Colapinto y confirmó una inesperada contratación para ayudarlo en la F1

Proveniente de McLaren, la escudería francesa confirmó la contratación de Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico con 8 años de experiencia en el lomo.

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, informó Bray sobre su cambio de trabajo en la plataforma LinkedIn. De esta manera, el ingeniero tiene el desafío por delante de buscarle un mejor presente a Gasly y Colapinto.

colapinto, alpine Este ingeniero con gran experiencia puede ayudar a mejorar el rendimiento de Colapinto

Claramente, el arribo de Bray con una mirada externa y su experiencia en McLaren podrían ayudar a Alpine a descubrir sus problemas con mayor claridad, pensando en la próxima temporada.

Otra de las buenas noticias que ha confirmado la escudería que integra Colapinto es el cambio de sus motores. La temporada que viene, sus vehículos pasarán a estar conformados por piezas de Mercedes.

Cuándo corre Colapinto en la F1

La noticia de la contratación de este ingeniero en Alpine puede tener resultados positivos desde la próxima carrera, en la cual Franco Colapinto será uno de los protagonistas.

En concreto, y a fines de este mes, dicho evento tendrá lugar en el denominado Gran Premio de Países Bajo, que iniciará el viernes 29 de agosto y finalizará el domingo 31.