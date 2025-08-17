Franco Colapinto disfruta de unas vacaciones a pura velocidad lejos de la Fórmula 1

Al constatar que estaba bien de salud comenzó sus vacaciones obligatorias que constan de 14 días de manera consecutiva. Allí las tareas de las escuderías quedan totalmente detenidas, al punto que los trabajadores pueden ser sancionados si identifican que los empleados mantienen comunicaciones, ya sea presencial, por teléfono o mail.
En ese contexto Colapinto se mostró disfrutanto del verano europeo sobre una moto de agua que era conducida por el piloto argentino a gran velocidad.
A fin de mes regresan las actividades en la Fórmula 1 y la cita será en Países Bajos donde el circuito de Zandvoort recibirá a fanáticos de todo el mundo.
El Gran Premio de Países Bajos se realiza en Zandvoort.
Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1
- Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
- Gran Premio de Italia, en Monza: 5 al 7 de septiembre.
- Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 19 al 21 de septiembre.
- Gran Premio de Singapur, en Singapur: 3 al 5 de octubre.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 17 al 19 de octubre.
- Gran Premio de México, en Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
- Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar, en Lusail: 28 al 30 de noviembre.
- Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.