Franco Colapinto sorprendió y fue a ver la Liga de España: ¿a quién alentó?

Es que el piloto de Alpine asistió al Santiago Bernabéu para ver el primer partido de la Liga de España que enfrentó al Real Madrid y al Osasuna (fue triunfo del local por 1 a 0, con gol de Kylian Mbappe de penal) y manifestó su apoyo a Franco Mastantuono en su debut en el fútbol del Viejo Continente.

El exRiver ingresó a la cancha a los 67 minutos y atento estuvo Colapinto para filmarlo en el histórico momento para publicarlo en su Instagram acompañando las imágenes con el mensaje "a la cancha pa dale" y con tres banderas argentinas.

El piloto argentino no dudó en aprovechar sus vacaciones para ir a apoyar al jugador de 18 años que cumplió el sueño de debutar en el Real Madrid, club que pagó 45 millones de euros (52,5 millones de dólares) en la transferencia. De lado dejó su fanatismo por Boca porque, claro, "los argentinos sean unidos, esa es la ley primera".

Debut Franco Mastantuono La historia de Franco Colapinto en apoyo a Mastantuono en su debut.

Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1