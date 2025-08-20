Colapinto fue a ver a otro argentino.

La Fórmula 1 estipula que todas las escuderías deben acatar el "apagón de verano", se trata de 14 días de descanso absoluto donde los talleres deben detener sus proyectos, los pilotos no pueden realizar simulaciones virtuales y se suspende todo tipo de actividades relacionadas con el rendimiento de los monoplazas; y Franco Colapinto lo está aprovechando a más no poder.

Fue así que se mostró jugando paddle junto a Fernando Belasteguín y Bizarrap en Barcelona, se mostró andando en bicicleta y hasta realizó piruetas en una moto de agua a toda velocidad que sorprendieron a más de uno. Y en sus divertidas vacaciones ahora eligió ir a ver la Liga de España donde fue a bancar a otro argentino.

Poco importó que Colapinto sea de Boca.

Franco Colapinto sorprendió y fue a ver la Liga de España: ¿a quién alentó?

Colapinto está acostumbrado a ser el centro de las miradas ya que a lugar donde va, lugar donde le piden fotos, autógrafos y entrevistas. El piloto de 22 años responde con amabilidad y siempre con un sentido del humor descontracturado que lo caracteriza. Sin embargo, en esta oportunidad le tocó estar en segundo plano y se mostró muy cómodo con eso.

Es que el piloto de Alpine asistió al Santiago Bernabéu para ver el primer partido de la Liga de España que enfrentó al Real Madrid y al Osasuna (fue triunfo del local por 1 a 0, con gol de Kylian Mbappe de penal) y manifestó su apoyo a Franco Mastantuono en su debut en el fútbol del Viejo Continente.

El exRiver ingresó a la cancha a los 67 minutos y atento estuvo Colapinto para filmarlo en el histórico momento para publicarlo en su Instagram acompañando las imágenes con el mensaje "a la cancha pa dale" y con tres banderas argentinas.

El piloto argentino no dudó en aprovechar sus vacaciones para ir a apoyar al jugador de 18 años que cumplió el sueño de debutar en el Real Madrid, club que pagó 45 millones de euros (52,5 millones de dólares) en la transferencia. De lado dejó su fanatismo por Boca porque, claro, "los argentinos sean unidos, esa es la ley primera".

La historia de Franco Colapinto en apoyo a Mastantuono en su debut.

La historia de Franco Colapinto en apoyo a Mastantuono en su debut.

Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1

  • Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
  • Gran Premio de Italia, en Monza: 5 al 7 de septiembre.
  • Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 19 al 21 de septiembre.
  • Gran Premio de Singapur, en Singapur: 3 al 5 de octubre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 17 al 19 de octubre.
  • Gran Premio de México, en Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
  • Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar, en Lusail: 28 al 30 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.

