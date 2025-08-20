"Llegamos y en el fondo había muchas camisetas tiradas: azules, blancas y las de arquera. Estaba muy oscuro y profundo. Por suerte no tenía casi agua, pero estaba profundo para bajar", continuó.

Sobre lo sucedido una vez que arribaron al lugar, relató: "En el camino llamamos al 911 para que fuera un móvil. Al ser ropa denunciada, teníamos que declarar que la habíamos encontrado. Llegamos y dimos un par de vueltas para ver cómo podíamos bajar. Una jugadora del plantel (Oriana Scaccia) y una de las integrantes del cuerpo técnico (Adriana Oyarce) lograron meterse y empezaron a tirar las camisetas para arriba. Después llegaron los bomberos, mucho más equipados, y fueron los que pudieron encontrar la mayoría de la ropa".

"Estuvimos alrededor de tres horas, desde las 20.30 hasta las 23.30. El juego de camisetas blanco está completo al igual que la ropa de las arqueras. Del juego azul faltan dos camisetas y un short. Encontramos casi todo", sumó la coordinadora del plantel femenino de Independiente Rivadavia.

A la hora de realizar el recuento sobre lo que se pudo recuperar, describió: "Lo que no encontramos fue el bolso de las camisetas rosadas y los pantalones blancos (son 16 prendas de cada uno) y un juego de diez pecheras amarillas fluor. No perdemos la esperanza de poder encontrar lo que nos falta. Este miércoles volvimos al lugar, pero corría mucha agua y no se veía nada".

Con respecto a los agradecimientos, Cisterna señaló: "Agradecemos a los bomberos, quienes estuvieron buscando junto a nosotras dentro del agua. También a todos los clubes que se solidarizaron y se pusieron a disposición sin importar los colores".

En cuanto al rol que tuvo la Comisión Directiva de Independiente Rivadavia, culminó: "Los dirigentes del club estuvieron siempre al tanto, nos llevaron siempre tranquilidad y nos dijeron que era algo que lamentablemente podía pasar. Siempre nos dieron la tranquilidad de que se iba a solucionar".

"Se pusieron a disposición nuestra y nos ayudarán a completar los juegos que faltan. Han estado cerca nuestro y nos han dado una mano", sentenció Victoria, quien no pierde la esperanza de dar con la indumentaria faltante.