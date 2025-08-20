Deportivo Maipú visita a San Martín de Tucumán por el partido pendiente de la 25ta fecha

El equipo dirigido por Alexis Matteo se mantiene en zona de clasificación al Reducido, ya que se ubica octavo en la Zona A con 36 puntos.

Así llega San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán viene de empatar sin goles ante Alvarado de local. El Ciruja acumula cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates.

El equipo dirigido por Mariano Campodónico se ubica 7mo con 40 puntos.

El entrenador hace tres partidos que dirige al Santo tucumano, debutó en la derrota por 3 a 0 ante River por la Copa Argentina y en el torneo local su equipo perdió con el puntero Deportivo Madryn por 3 a 1 y en la última jornada igualó sin goles de local con Alvarado.

El último enfrentamiento

Se enfrentaron el 30 de marzo pasado en el estadio Omar Higinio Sperdutti con triunfo del Santo Tucumano por 1 a 0. El encuentro correspondió a la 8va fecha. El gol lo convirtió Franco García.

San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú jugaron 13 partidos; hubo 10 triunfos del Santo, dos triunfos del Cruzado y un empate.

El elenco maipucino perdió los 6 encuentros en los que enfrentó al Ciruja en la Primera Nacional.

Probables formaciones:

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez y Franco Quiroz; Juan Cruz Esquivel, Matías Ignacio García, Nicolás Castro y Aníbal Paz; Franco García y Martín Pino. DT: Mariano Campodónico.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: San Martín de Tucumán.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Hora: 21.30.