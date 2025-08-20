La Universidad de Congreso ofrece una diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones del deporte

diplomatura universidad de congreso La diplomatura relacionada con el deporte en la Universidad de Congreso comienza el 3 de septiembre.

Destinatarios y objetivos de la diplomatura de la Universidad de Congreso

La propuesta está "dirigida a dirigentes de organizaciones deportivas, funcionarios del área de deporte, docentes de Educación Física, técnicos deportivos, estudiantes de carreras del campo deportivo, líderes sociales deportivos y profesionales de disciplinas afines", según explicó Marino en diálogo con Diario UNO.

"También está abierta a toda persona interesada en el liderazgo y gestión de organizaciones deportivas", completó.

En un contexto de transformaciones profundas en el deporte contemporáneo, la diplomatura busca potenciar el capital humano de las organizaciones deportivas, orientándolo hacia un liderazgo cada vez más profesional, responsable y ético.

Carlos Marino El programa de la diplomatura está dirigido por Carlos Alberto Marino. Foto: gentileza

Estructura académica

El programa consta de 150 horas (un cuatrimestre) distribuidas entre contenidos teóricos y prácticos, con evaluaciones de cada asignatura y la presentación de un proyecto final aplicado a organizaciones deportivas gubernamentales o privadas.

La estructura curricular incluye 11 módulos que abordan desde la planificación estratégica y el sistema deportivo internacional y nacional, hasta aspectos específicos como derecho deportivo, liderazgo y resolución de conflictos, gestión del factor humano, economía y finanzas deportivas, calidad e innovación, marketing y comunicaciones, y organización de eventos deportivos.

universidad de congreso diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones del deporte Asignaturas de la Diplomatura en Liderazgo, Desarrollo y Gestión de Organizaciones del Deporte.

El programa culmina con un taller de trabajo final donde los participantes, organizados en grupos, deberán diseñar proyectos de intervención para organizaciones deportivas aplicando los conceptos y metodologías desarrollados durante la cursada.

La inscripción está habilitada en el siguiente link.

El inicio de la diplomatura será el 3 de septiembre. Su costo es de $100.000, en 4 cuotas de $25.000 de septiembre a diciembre.

Cuerpo docente de la diplomatura

Entre los profesores destacados se encuentran especialistas como el Lic. Víctor Sergio Groupierre, el Mg. Daniel Ridao, el Dr. Oscar Incarbone, Carolina Mariani, el Dr. Gustavo Abreu, Dr. Martín Magliano, el Dr. Carlos Alberto Marino, Lic. Nicolás Marino, la Dra. Andrea Martínez Funes, el Lic. Cristian Roldán, el Mg. Ariel Martínez, Lic Pablo Pascualini, el Mg. Christian Atance, el Dr. Luis Erdociaín y la Mg. Laura López entre otros profesionales reconocidos en sus respectivas áreas de especialización deportiva.