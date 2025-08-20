Inicio Sociedad Universidad de Congreso
Oportunidad académica

La Universidad de Congreso ofrece una diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones del deporte

Será dictado por profesores del Comité Olímpico y especialistas invitados. La diplomatura busca potenciar el capital humano de las organizaciones deportivas, orientándolo hacia un liderazgo cada vez más profesional, responsable y ético

La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para su diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones deportivas.

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Congreso abrió las inscripciones para su diplomatura en Liderazgo, Desarrollo y Gestión de Organizaciones del Deporte. La modalidad será online y tendrá 4 meses de duración.

El programa, dirigido por Carlos Alberto Marino, será dictado por profesores del Comité Olímpico y especialistas invitados, con un enfoque aplicado a problemáticas reales de clubes, federaciones, áreas gubernamentales y proyectos deportivos comunitarios.

La diplomatura se estructura bajo la modalidad a distancia, con clases sincrónicas y asincrónicas, complementada con actividades de investigación y elaboración a cargo del alumnado.

La diplomatura relacionada con el deporte en la Universidad de Congreso comienza el 3 de septiembre.

Destinatarios y objetivos de la diplomatura de la Universidad de Congreso

La propuesta está "dirigida a dirigentes de organizaciones deportivas, funcionarios del área de deporte, docentes de Educación Física, técnicos deportivos, estudiantes de carreras del campo deportivo, líderes sociales deportivos y profesionales de disciplinas afines", según explicó Marino en diálogo con Diario UNO.

"También está abierta a toda persona interesada en el liderazgo y gestión de organizaciones deportivas", completó.

En un contexto de transformaciones profundas en el deporte contemporáneo, la diplomatura busca potenciar el capital humano de las organizaciones deportivas, orientándolo hacia un liderazgo cada vez más profesional, responsable y ético.

El programa de la diplomatura est&aacute; dirigido por Carlos Alberto Marino.

Estructura académica

El programa consta de 150 horas (un cuatrimestre) distribuidas entre contenidos teóricos y prácticos, con evaluaciones de cada asignatura y la presentación de un proyecto final aplicado a organizaciones deportivas gubernamentales o privadas.

La estructura curricular incluye 11 módulos que abordan desde la planificación estratégica y el sistema deportivo internacional y nacional, hasta aspectos específicos como derecho deportivo, liderazgo y resolución de conflictos, gestión del factor humano, economía y finanzas deportivas, calidad e innovación, marketing y comunicaciones, y organización de eventos deportivos.

Asignaturas de la Diplomatura en Liderazgo, Desarrollo y Gestión de Organizaciones del Deporte.

El programa culmina con un taller de trabajo final donde los participantes, organizados en grupos, deberán diseñar proyectos de intervención para organizaciones deportivas aplicando los conceptos y metodologías desarrollados durante la cursada.

La inscripción está habilitada en el siguiente link.

El inicio de la diplomatura será el 3 de septiembre. Su costo es de $100.000, en 4 cuotas de $25.000 de septiembre a diciembre.

Cuerpo docente de la diplomatura

Entre los profesores destacados se encuentran especialistas como el Lic. Víctor Sergio Groupierre, el Mg. Daniel Ridao, el Dr. Oscar Incarbone, Carolina Mariani, el Dr. Gustavo Abreu, Dr. Martín Magliano, el Dr. Carlos Alberto Marino, Lic. Nicolás Marino, la Dra. Andrea Martínez Funes, el Lic. Cristian Roldán, el Mg. Ariel Martínez, Lic Pablo Pascualini, el Mg. Christian Atance, el Dr. Luis Erdociaín y la Mg. Laura López entre otros profesionales reconocidos en sus respectivas áreas de especialización deportiva.

