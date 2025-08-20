Calendario de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 21 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de agosto 2025, y se destaca el cobro de los jubilados, pensionados y asignaciones familiares.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de agosto 2025, y se destaca el cobro de los jubilados, pensionados y asignaciones familiares.
ANSES sigue este jueves 21 con le pago que les brinda a los beneficiarios de las principales prestaciones que son los pagos de las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones familiares como AUH, AUE y SUAF; entre otras.
Este mes, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tienen un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Fechas de pagos Asignación Por Embarazo
Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Fechas de pago del Desempleo Plan 1 (mes a cobrar agosto)