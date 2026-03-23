El Ministerio de Capital Humano cerró el plazo de renovación para los estudiantes que venían cobrando las Becas Manuel Belgrano. Pero, para el periodo siguen abiertas las inscripciones para los nuevos postulantes. Cuáles son los requisitos para acceder.
Becas Manuel Belgrano: vencido el plazo de renovación, hasta cuando se pueden inscribir los nuevos aspirantes
Cerraron los plazos de renovación para las Becas Manuel Belgrano 2026, pero siguen abiertas las inscripciones para los nuevos postulantes. Requisitos
El Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país. El programa entrega mensualmente $81.685, que son liquidados por ANSES.
Las Becas Manuel Belgrano 2026 están destinadas a Jóvenes de entre 17 y 30 años que cumplan con la condición de ser estudiante regular en instituciones universitarias estatales nacionales o provinciales de carreras de Nivel Superior.
Hasta cuando se pueden inscribir los nuevos aspirantes a las Becas Manuel Belgrano 2026
Aquellos nuevos interesados a ser parte de las Becas Manuel Belgrano, con las que se buscan acompañar a los jóvenes en sus estudios de pregrado y grado, tienen tiempo de inscribirse hasta el 3 de abril. Por el lado de los estudiantes renovantes, el plazo para anotarse venció el viernes 20 de marzo.
Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos académicos, económicos y de edad fijados en la convocatoria.
¿En qué fecha se publicarán los resultados?
- Renovantes: abril 2026
- Nuevos inscriptos: mayo/junio 2026
El Ministerio de Capital Humano explicó que van a informar de forma individual en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".
Lista de carreras compatibles con Becas Manuel Belgrano para la convocatoria 2026
Las Becas Manuel Belgrano proporcionan un incentivo económico para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos realicen una tecnicatura o una carrera universitaria en una disciplina estratégica para el desarrollo económico y productivo del país.
Algunas de las carreras incluidas en las Becas Manuel Belgrano son:
- Ingeniería en Petróleo
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería en Informática
- Ingeniería en Telecomunicaciones
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Electrónica
- Licenciatura en Geología
- Licenciatura en Ciencias Ambientales
- Licenciatura en Biotecnología
- Licenciatura en Ciencias de Datos
- Licenciatura en Matemática
- Licenciatura en Física
- Bioquímica
- Licenciatura en Sistemas de Información
- Profesorado en Matemática
- Profesorado en Física
- Técnico Universitario en Energías Renovables
- Técnico Universitario en Producción Agropecuaria
Aquí podés ver todas las carreras, las universidades y las provincias.
Requisitos académicos para acceder a las Becas Manuel Belgrano
Los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos para las Becas Manuel Belgrano:
- Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa.
- Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.
- Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su primera renovación, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de las materias según su Plan de Estudios.
- Para la segunda renovación y subsiguientes, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de las materias según su Plan de Estudios.
Para ampliar esta información y conocer los cálculos específicos debés leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.