Becas Manuel Belgrano: vencido el plazo de renovación, hasta cuando se pueden inscribir los nuevos aspirantes

Becas Manuel Belgrano 2025 Las Becas Manuel Belgrano promueven el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país.

Hasta cuando se pueden inscribir los nuevos aspirantes a las Becas Manuel Belgrano 2026

Aquellos nuevos interesados a ser parte de las Becas Manuel Belgrano, con las que se buscan acompañar a los jóvenes en sus estudios de pregrado y grado, tienen tiempo de inscribirse hasta el 3 de abril. Por el lado de los estudiantes renovantes, el plazo para anotarse venció el viernes 20 de marzo.

Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos académicos, económicos y de edad fijados en la convocatoria.

Becas Manuel Belgrano

¿En qué fecha se publicarán los resultados?

Renovantes: abril 2026

Nuevos inscriptos: mayo/junio 2026

El Ministerio de Capital Humano explicó que van a informar de forma individual en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".

Lista de carreras compatibles con Becas Manuel Belgrano para la convocatoria 2026

Las Becas Manuel Belgrano proporcionan un incentivo económico para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos realicen una tecnicatura o una carrera universitaria en una disciplina estratégica para el desarrollo económico y productivo del país.

Algunas de las carreras incluidas en las Becas Manuel Belgrano son:

Ingeniería en Petróleo

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Informática

Ingeniería en Telecomunicaciones

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Electrónica

Licenciatura en Geología

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Licenciatura en Biotecnología

Licenciatura en Ciencias de Datos

Licenciatura en Matemática

Licenciatura en Física

Bioquímica

Licenciatura en Sistemas de Información

Profesorado en Matemática

Profesorado en Física

Técnico Universitario en Energías Renovables

Técnico Universitario en Producción Agropecuaria

Aquí podés ver todas las carreras, las universidades y las provincias.

Requisitos académicos para acceder a las Becas Manuel Belgrano

Los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos para las Becas Manuel Belgrano:

Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa.

a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa. Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.

deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria. Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su primera renovación , deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de las materias según su Plan de Estudios.

que apliquen como serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su , deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el de las materias según su Plan de Estudios. Para la segunda renovación y subsiguientes, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de las materias según su Plan de Estudios.

Para ampliar esta información y conocer los cálculos específicos debés leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.