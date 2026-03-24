Esta obra de América del Sur logró algo que parecía improbable, llevar agua desde la vertiente amazónica, cruzar la cordillera de los Andes y convertir el desierto en tierra productiva. El resultado no solo se mide en hectáreas cultivadas, sino en una nueva forma de habitar y producir en uno de los territorios más áridos del continente.

Proyecto Olmos, en Perú

El mega túnel de América del Sur que parte a los Andes para transformar el desierto en un polo agroexportador

Se trata del Proyecto Olmos, en Perú, una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América del Sur, pensada para transformar el desierto en una nueva frontera productiva. Ubicado en la región de Lambayeque, este sistema de trasvase e irrigación atraviesa la Cordillera de los Andes mediante un túnel trasandino de aproximadamente 20 kilómetros, que transporta agua desde el río Huancabamba hacia la costa del Pacífico.