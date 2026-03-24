En el norte de América del Sur, donde durante décadas el paisaje fue una extensión de arena y viento, hoy el verde empieza a abrirse paso con una lógica casi inesperada en medio del desierto gracias a una infraestructura crucial.
El mega túnel de América del Sur que parte a los Andes para transformar el desierto en un polo agroexportador
Una obra de ingeniería atraviesa la Cordillera de los Andes y lleva agua al desierto, transformando tierras áridas en un polo agroexportador clave en América del Sur
Esta obra de América del Sur logró algo que parecía improbable, llevar agua desde la vertiente amazónica, cruzar la cordillera de los Andes y convertir el desierto en tierra productiva. El resultado no solo se mide en hectáreas cultivadas, sino en una nueva forma de habitar y producir en uno de los territorios más áridos del continente.
El mega túnel de América del Sur que parte a los Andes para transformar el desierto en un polo agroexportador
Se trata del Proyecto Olmos, en Perú, una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América del Sur, pensada para transformar el desierto en una nueva frontera productiva. Ubicado en la región de Lambayeque, este sistema de trasvase e irrigación atraviesa la Cordillera de los Andes mediante un túnel trasandino de aproximadamente 20 kilómetros, que transporta agua desde el río Huancabamba hacia la costa del Pacífico.
La infraestructura incluye además la presa Limón y una red de canales de riego, y fue diseñada para habilitar la agricultura intensiva en zonas históricamente. Su importancia va más allá de la ingeniería. Olmos amplía la frontera agrícola de Perú en más de 38.000 hectáreas, llevando vida a regiones de desierto al pie de la Cordillera de los Andes, en el corazón de América del Sur.
Cómo este país de América del Sur transformó el desierto en tierra fértil
Esta infraestructura permite reducir la dependencia de lluvias en una zona árida y consolida a este país América del Sur como uno de los principales exportadores agroindustriales de la región, especialmente en productos como arándanos, paltas y uvas. Al mismo tiempo, genera empleo, atrae inversión privada y reconfigura el uso del suelo, aunque también plantea desafíos sobre la gestión del agua y el impacto ambiental.
Esta obra de América del Sur se carecteriza por
- El sistema integra compuertas, válvulas y monitoreo en tiempo real para regular caudales, mejorar eficiencia y evitar pérdidas en todo el circuito.
- Incluye drenajes internos y recubrimientos impermeables para evitar pérdidas de agua y proteger la estructura del túnel.
- La obra atraviesa zonas de alta presión geológica, fallas y variaciones de roca, lo que exigió revestimientos especiales y sistemas de soporte estructural.
- El sistema fue diseñado para transportar alrededor de 2 m³ por segundo, asegurando un flujo constante desde la sierra hacia el desierto costero.
- El túnel fue construido utilizando una tuneladora de gran diámetro, adaptada a condiciones geológicas complejas de la Cordillera de los Andes.