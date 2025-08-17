Cómo está Nicolás Palau en el campeonato de TC2000 tras subir al podio en General Roca

Rossi había comenzado la carrera desde la tercera posición, pero con gran categoría luego de dos maniobras precisas desplazó a Diego Ciantini (Honda YPF Racing) y luego a Palau para ubicarse en la punta y mantenerse hasta el final.
El Misil celebró efusivamente la maniobra en la que superó a Palau y luego explicó: “Festejé la maniobra porque así lo sentí, quería ganar. Tuvimos el mejor auto del fin de semana. La idea era presionar a Palau en todo momento y cuando lo supere hice diferencia porque mi auto era superior”.
Para Rossi, de 41 años, fue su primer triunfo desde diciembre del 2024 tras su consagración en Concordia. Además fue su victoria número 44 en la categoría igualando Pato” Silva como el segundo máximo ganador en la historia.
Rossi había sido el mejor por la mañana en la prueba de tanques llenos donde Palau fue quinto, mientras que en los enntrenamientos también lideró el piloto de Toyota y el mendocino Palau había sido tercero.
Las posiciones del campeonato de TC2000
- 1) Matias Rossi 116
- 2) Emiliano Stang 115
- 3) Franco Vivian 98
- 4) Franco Morillo 53
- 5) Facundo Aldrighetti 46
- 6) Leonel Pernia 44
- 7) Marcelo Ciarrocchi 37
- 8) Matías Capurro 30
- 9) Gabriel Ponce de Leon 27
- 10) Tiago Pernia 25
- 11) Figgo Bessone 22
- 12) Nicolás Palau 14
- 13) Ernesto Bessone
- 14) Ulises Campillay
- 15) Mateo Polakovich8