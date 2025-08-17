Cómo está Nicolás Palau en el campeonato de TC2000 tras subir al podio en General Roca

Rossi había comenzado la carrera desde la tercera posición, pero con gran categoría luego de dos maniobras precisas desplazó a Diego Ciantini (Honda YPF Racing) y luego a Palau para ubicarse en la punta y mantenerse hasta el final.

El Misil celebró efusivamente la maniobra en la que superó a Palau y luego explicó: “Festejé la maniobra porque así lo sentí, quería ganar. Tuvimos el mejor auto del fin de semana. La idea era presionar a Palau en todo momento y cuando lo supere hice diferencia porque mi auto era superior”.

Así superó @rossimatias a Nicolás Palau para hacerse con la punta en la final del Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA a General Roca.

Para Rossi, de 41 años, fue su primer triunfo desde diciembre del 2024 tras su consagración en Concordia. Además fue su victoria número 44 en la categoría igualando Pato” Silva como el segundo máximo ganador en la historia.

Rossi había sido el mejor por la mañana en la prueba de tanques llenos donde Palau fue quinto, mientras que en los enntrenamientos también lideró el piloto de Toyota y el mendocino Palau había sido tercero.

