Automovilismo

Cómo está Nicolás Palau en el campeonato de TC2000 tras subir al podio en General Roca

El mendocino Nicolás Palau tuvo una gran actuación y subió al podio en la sexta fecha del TC2000 que se corrió en General Roca.

Nico Palau

Nico Palau, con VG, alcanzó el podio.

Nicolás Palau tuvo una destacada actuación y subió al podio en la sexta fecha del TC2000 que se corrió en el circuito de General Roca y fue la sexta fecha del calendario 2025.

Para subir por primera vez al podio en la categoría el mendocino Palau (Volkswagen – Halcón Motorsport) culminó tercero detrás de Matías Rossi, quien ganó a bordo de un Toyota al igual que su ecolta Emiliano Stang.

palau 1
El Volskwagen de Nicol&aacute;s Palau en el TC2000 de General Roca.

El Volskwagen de Nicolás Palau en el TC2000 de General Roca.

"Estoy muy feliz. Cuesta mucho hacer un podio en el TC2000, estamos con un equipo privado, es casi un triunfo. Traté de hacer mi carrera, pero no tenía ritmo para seguir a los Toyota. Me quería dar el gusto de tener a Rossi atrás. Es un grande, me pasó excelente. Se lo quiero dedicar a mi abuela, que falleció hace unos días. Este podio para mi es un sueño, ya con la victoria lleno el casillero”. dijo Palau.

Rossi había comenzado la carrera desde la tercera posición, pero con gran categoría luego de dos maniobras precisas desplazó a Diego Ciantini (Honda YPF Racing) y luego a Palau para ubicarse en la punta y mantenerse hasta el final.

El Misil celebró efusivamente la maniobra en la que superó a Palau y luego explicó: “Festejé la maniobra porque así lo sentí, quería ganar. Tuvimos el mejor auto del fin de semana. La idea era presionar a Palau en todo momento y cuando lo supere hice diferencia porque mi auto era superior”.

Para Rossi, de 41 años, fue su primer triunfo desde diciembre del 2024 tras su consagración en Concordia. Además fue su victoria número 44 en la categoría igualando Pato” Silva como el segundo máximo ganador en la historia.

Rossi había sido el mejor por la mañana en la prueba de tanques llenos donde Palau fue quinto, mientras que en los enntrenamientos también lideró el piloto de Toyota y el mendocino Palau había sido tercero.

Las posiciones del campeonato de TC2000

  • 1) Matias Rossi 116
  • 2) Emiliano Stang 115
  • 3) Franco Vivian 98
  • 4) Franco Morillo 53
  • 5) Facundo Aldrighetti 46
  • 6) Leonel Pernia 44
  • 7) Marcelo Ciarrocchi 37
  • 8) Matías Capurro 30
  • 9) Gabriel Ponce de Leon 27
  • 10) Tiago Pernia 25
  • 11) Figgo Bessone 22
  • 12) Nicolás Palau 14
  • 13) Ernesto Bessone
  • 14) Ulises Campillay
  • 15) Mateo Polakovich8

