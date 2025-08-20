En primera instancia las camisetas estuvieron divididas en tres grupos de 50, allí abrieron las votaciones liberadas para todo el mundo. Fue así que cada día tenían que elegir entre 10 seleccionadas de las 50 presentadas.

Para el jueves 14 de agosto ya tenían elegidas a las 30 casacas finalistas que se iban a debatir a duelo en playoff. Para que sean 32 y se trate de un torneo redondo, se repescaron dos candidatas que habían quedado fuera de juego, pero con muchos votos.

Ese mismo criterio, la cantidad de votos, se utilizó para enfrentarlas teniendo en cuenta que tuvieran su propio rango y sean enfrentamiento competitivos. El jueves comenzaron los primeros "partidos" donde se eliminaban cara a cara con votaciones en las historias de Instagram. Las 16 ganadoras se enfrentaron entre ellas el viernes 15 y el sábado 16 se consiguieron las cuatro camisetas finalistas.

La mejor camiseta en la historia del fútbol es de Argentina: fue elegida entre 150 modelos

Se eligió a la mejor camiseta de la historia del fútbol un domingo, como en las grandes finales. A esa instancia llegó la de Brasil de 1998 (Nike), la de Alemania de 1990 (Adidas), la de Fiorentina de 1998-99 (Fila) y la de Boca Juniors de 1981-82 (Adidas).

Diego Maradona 1981 Diego Maradona con la camiseta de 1981.

Y la elegida fue la del conjunto argentino: Boca se consagró como la mejor camiseta en la historia del fútbol al recibir más de 100 mil votos acumulados en todas las instancias. La camiseta fue vestida, nada más ni nada menos, que por Diego Armando Maradona a principios de los años 80.

Boca 1981 La histórica camiseta de 1981/82 fue la elegida.

Con la hermosa casaca azul y oro Boca logró consagrarse en el Campeonato de Primera División 1981, extra oficialmente conocido como el Torneo Metropolitano, y hoy - 44 años después - sumó un nuevo título: es la mejor camiseta en la historia del fútbol.