Sale a subasta una reliquia del 86 testigo de la Mano de Dios y del Gol del Siglo de Diego Maradona

La subasta es organizada por Graham Budd Auctions - una casa de subastas especializada en objetos de recuerdo deportivos - quien eligieron el buzo que utilizó el arquero inglés Peter Shilton en la jornada donde Diego Maradona mostró ser el mejor jugador de la historia.

Más allá de que el excapitán británico tuvo una extensa trayectoria en Inglaterra, su vida se vio marcada para siempre por sufrir los goles del astro argentino. Se trata de un buzo gris con detalles azules con el número 1 en su espalda y que ha despertado gran interés entre los fanáticos del fútbol.

La subasta también incluirá la medalla original que recibió Pelé al salir campeón del mundo en Suecia 1958, la camiseta que utilizó Alan Ball para dar la vuelta en la final del mundial de 1966 y la medalla que obtuvo Gordon Banks en ese mismo partido. A priori, detallaron que cada uno de los elementos que se subastarán tienen un precio mínimo de seis cifras, lo que marcará todo un hito en lo que remates indican.

gol-maradona-inglaterrajpg Diego y su festejo eterno.

¿Qué dijo Peter Shilton sobre Diego Maradona?

Tiempo después, Peter Shilton explicó lo que vivió en 1986 en el Estadio Azteca: "Mientras él corría para celebrarlo, incluso miró hacia atrás dos veces, como si esperara el silbato del árbitro. Sabía lo que había hecho. Todos lo sabían, excepto el árbitro y dos jueces de línea".

"Anotó un segundo gol brillante casi de inmediato, pero todavía estábamos recuperándonos de lo que había sucedido minutos antes. Por primera vez en el partido, lo dejamos correr y marcó. Fue un gran gol, pero no teníamos dudas: sin el primero, no habría marcado el segundo", afirmó el excapitán de la Selección de Inglaterra.

"Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En lugar de eso, usó su frase "Mano de Dios". Eso no estuvo bien. Parece que tenía grandeza, pero lamentablemente no tenía espíritu deportivo", recordó Shilton en declaraciones a Daily Mail.