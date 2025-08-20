Icardi-1.jpg Mauro Icardi, tras 281 días, regresó a las canchas pero suele ser noticia por lo que sucede fuera de ella.

Mauro Icardi, principal candidato para reforzar al equipo donde brilló Maradona

Mauro Icardi podría continuar su carrera en el Napoli porque el equipo italiano sufrió la lesión de Romelu Lukaku, por lo tanto, desde la dirigencia han salido a buscar opciones para lograr reemplazar al delantero belga. Y una de las cartas goleadoras del fútbol mundial es, sin dudas, la del argentino.

En el equipo que vio triunfar y convertirse ídolo a Diego Armando Maradona acaba de marcharse Giovanni Simeone (continuará su carrera en Torino) y la lesión de Lukaku hace imperiosa una incorporación que le de categoría a un equipo que intentará repetir la obtención de la Serie A mientras que, además, jugará la Copa Italia y la Champions League.

En el último fin de semana Icardi volvió a jugar para el Galatasaray luego de 281 días que lo tuvieron marginado de las canchas por lesión; su regreso fue con gol y su equipo se impuso por 3 a 0 al Karagümrük en la Superliga turca. La hinchada lo recibió con una ovación, teniendo en cuenta que recientemente fue nombrado como capitán tras la salida de Fernando Muslera a Estudiantes de La Plata.

En Turquía permanentemente mencionan y valoran la unión entre el jugador y la hinchada, haciendo hincapié en que el ambiente del estadio cambia rotundamente cuando el jugador ingresa al campo de juego.

Sin embargo, el Napoli - quienes también pusieron sobre la mesa el nombre de Edinson Cavani - colocó a Mauro Icardi en la lista de posibles fichajes, lo que generó un gran malestar entre los seguidores de Galatasaray.

Romelu Lukaku

¿Qué sucedió con Romelu Lukaku?

El Napoli disputó un amistoso frente al Olympiakos donde se impusieron por 2 a 1, sin embargo, el resultado quedó en el olvido al conocerse la grave lesión que sufrió Romelu Lukaku: desgarro en el músculo del muslo izquierdo.

Según informó el club italiano, el delantero belga estará fuera de las canchas hasta noviembre, por lo que Antonio Conte solo tendrá como opción a Lorenzo Lucca. La dirigencia está preocupada y no pretende quedarse con las manos cruzadas; es por eso que crearon una lista con posibles incorporaciones donde, además del argentino, figura Artem Dovbyk y Dusan Vlahovic.

El equipo donde Diego Maradona es un ídolo histórico lo tuvo en carpeta a Icardi en 2019 y ahora, seis años después y con 32 años, nuevamente irán a la carga del delantero.