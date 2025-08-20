Inicio Sociedad planta
Flores japonesas: conoce la planta que se abre por la mañana, se cierra al mediodía y simboliza el amor eterno

Esta planta no exige cuidados de jardinería y se caracteriza por tener una floración de una amplia gama cromática

Walter Vasquez
Esta planta asiática no demanda cuidados de jardinería.

En el amplio universo de las plantas podemos encontrar ejemplares de todo tipo. Uno de los más curiosos es una flor japonesa que no solo se destaca por su belleza, sino también porque solamente está unas pocas horas abierta. Además, esta especie milenaria es una bandera del amor eterno y la afectividad, cargando un gran simbolismo en la cultura nipona.

Descubre la flor japonesa que llenará de color tu jardín solamente durante la mañana

La planta en cuestión es la Asagao, conocida popularmente como campanilla japonesa. Dentro del mundo de las flores asiáticas, es una de las más elegantes y resistentes. Por lo tanto, es un ejemplar ideal para quienes buscan llenar de vida su jardín, pero también para los que tienen poco tiempo para realizar tareas de jardinería vinculadas al cuidado de especies.

campanilla japonesa
Esta planta es de fácil cuidado y se destaca por una floración repleta de colores.

Según explican especialistas en el tema, la campanilla japonesa se conoce en la cultura nipona como Asagao, una palabra que significa “cara de la mañana”, esto se debe a que las flores de dicha planta se abren en la mañana y se cierran al mediodía. Por lo tanto, solo podrás disfrutar de la belleza de este ejemplar unas pocas horas.

Respecto al simbolismo de esta flor japonesa, dicha planta está ligada al amor eterno y a la afectividad por su capacidad para volver a florecer en circunstancias adversas. En este sentido, quienes practican el esoterismo están seguros que la campanilla puede atraer vibras positivas y proteger el hogar.

En relación a esto, los especialistas señalan que en Japón esta planta representa la llegada del verano. Por lo tanto, en los festivales de esta temporada se realizan arreglos florales con la campanilla japonesa, aprovechando también su variada gama de colores que va desde el azul hasta el rosa.

Asagao o campanilla japonesa
Si te apasionan las flores extravagantes, este ejemplar es el indicado para tu jardín.

Por otro lado, esta planta resistente no exige muchos cuidados de jardinería. De hecho, profesionales señalan que crecer a la perfección en diferentes condiciones de suelo y clima. Lo único a considerar de la campanilla japonesa es que prospera con más de 6 horas de luz solar directa, aunque si la iluminación es muy fuerte, se quemarán las flores. Por ende, en días de calor extremo, habrá que proteger al ejemplar.

