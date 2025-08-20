Flores japonesas: conoce la planta que se abre por la mañana, se cierra al mediodía y simboliza el amor eterno

Respecto al simbolismo de esta flor japonesa, dicha planta está ligada al amor eterno y a la afectividad por su capacidad para volver a florecer en circunstancias adversas. En este sentido, quienes practican el esoterismo están seguros que la campanilla puede atraer vibras positivas y proteger el hogar.

En relación a esto, los especialistas señalan que en Japón esta planta representa la llegada del verano. Por lo tanto, en los festivales de esta temporada se realizan arreglos florales con la campanilla japonesa, aprovechando también su variada gama de colores que va desde el azul hasta el rosa.

Asagao o campanilla japonesa Si te apasionan las flores extravagantes, este ejemplar es el indicado para tu jardín.

Por otro lado, esta planta resistente no exige muchos cuidados de jardinería. De hecho, profesionales señalan que crecer a la perfección en diferentes condiciones de suelo y clima. Lo único a considerar de la campanilla japonesa es que prospera con más de 6 horas de luz solar directa, aunque si la iluminación es muy fuerte, se quemarán las flores. Por ende, en días de calor extremo, habrá que proteger al ejemplar.