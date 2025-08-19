La modelo hizo referencia a que su pareja se dejó llevar por el momento y al convertir un verdadero golazo desde la mitad de cancha en pleno festejo se llevó el pulgar a su boca y luego metió la pelota debajo de su camiseta.

Gianluca Simeone - Eva Bargiela Gianluca y Eva convertirán en abuelo por primera vez a Diego Simeone.

"Es que si bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)", concluyó el mensaje que acompañaba unas tiernas imágenes con las ecografías correspondientes.

La pareja, además, anunció que esperan a Faustino Simeone Bargiela; un bebe que - expresó la modelo a la revista Caras - fue buscado y concebido a fines de enero; por lo tanto, se espera que la fecha de parto sea a mediados de octubre.

Diego Simeone sumará un fichaje más: otro de sus hijos anunció que también será papá

Meses después de enterarse que será abuelo por primera vez, Diego Simeone recibió otra alegría más: Giovanni Simeone será padre junto a Giulia Coppini. La noticia fue trasmitida por las redes sociales de ambos donde expresaron toda su emoción.

El video muestra cómo vivió la pareja en Nápoles donde fueron muy felices y donde el delantero que salió de River se consagró como campeón de la Serie A en la temporada 2024/25. Además de mencionar a Diego Maradona, el final guardaba una hermosa noticia: por un lado, el traspaso al Torino y, lo más importante, que serán padres por primera vez.

Giulia Coppini Giovanni Simeone será padre con Giulia Coppini.

Las imágenes están acompañadas con un sentido texto: "Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras. Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos".

Para agregar: "Siempre seremos los hijos de Partenope (los tres)"; lo que despertó la alegría de Carolina Baldini (madre de Giovanni), quien escribió: "Abuela por dos!! Esto es real? No puedo más de la emoción, de la alegría!! Un nieto argentino y otro napoletano! Gracias Dios por dejarme vivir este momento, seré la mejor abuela del mundo!!!".

Al saludo se sumó Claudia Villafañe, quien posteó: "Que hermosa noticia se agranda la familia! Gracias por tener a Diego siempre presente, tendré q viajar a Torino jajajaja! Los quiero mucho!".

Dos de los hijos de Diego Simeone serán padres, falta esperar qué sucederá con Giuliano, jugador del Atlético de Madrid de 22 años y con futuro (y presente) en la Selección argentina.