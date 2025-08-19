Ilusión óptica que engaña a tu cerebro: los dos cubos son del mismo color

Imagínate entonces dos franjas de color gris claro, una al lado de la otra. A simple vista, parecen tener la misma intensidad de color. Ahora, ¿qué pasaría si te digo que una de ellas podría parecer mucho más oscura que la otra, simplemente por un sutil cambio en su borde? Esta es la magia y el misterio detrás del efecto Cornsweet, una fascinante ilusión óptica que revela cómo nuestro cerebro procesa la información visual y ha sido estudiado incluso por la neurociencia.

Ilusión óptica Ilusión óptica. Otro ejemplo del efecto Cornsweet.

Este efecto o ilusión óptica fue descubierto por el psicólogo Tom Cornsweet en 1962 y demuestra que nuestro cerebro no evalúa el brillo de una superficie por sí mismo, sino que se basa en el contraste con sus bordes o contornos. Para crear esta ilusión, solo se necesita un patrón muy simple: dos áreas grises idénticas que, en la línea donde se encuentran, tienen un degradado muy fino. En un lado de la línea, el borde es ligeramente más oscuro, y en el otro, es ligeramente más claro.

Si bein el degradado es mínimo y abarca solo unos pocos píxeles, el impacto visual es notorio. Nuestro cerebro toma esa pequeña diferencia de contraste en el borde y "extrapola" la información a toda la superficie. Como resultado, la franja adyacente al borde oscuro parece uniformemente más clara, y la que está al lado del borde claro parece más oscura.

Lo más asombroso es que, si miras con detenimiento las dos franjas y te concentras en su centro, verás que en realidad son del mismo tono de gris. Sin embargo, en cuanto tu ojo regresa al borde, la ilusión reaparece.