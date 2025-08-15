La ilusión óptica que engaña a tu cerebro: ¿cuál objeto es más grande?

Se trata de una fascinante ilusión óptica que demuestra lo fácil que es confundir a nuestro cerebro. Descubierta por el psicólogo Joseph Jastrow en 1889, esta ilusión utiliza dos figuras en forma de sectores circulares (o arcos) idénticas, a las que se les llama "cuñas". Es decir las dos figuras A y B son iguales, tienen el mismo tamaño.

El truco visual o ilusión óptica es que, si colocas una cuña por debajo de la otra, la que queda abajo parece notablemente más grande. Lo curioso es que, si inviertes su posición, el efecto se mantiene y la que ahora está debajo es la que parece más grande.