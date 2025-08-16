Los acertijos visuales son una manera entretenida y desafiante de poner a prueba la observación, la percepción y el pensamiento flexible de las personas. Un reciente acertijo visual que circula en redes sociales ha causado debate: lo que parece ser la imagen de un hombre durmiendo oculta, en realidad, el rostro de una mujer.
Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón encuentra a la mujer oculta en esta ilusión óptica
Un reciente acertijo visual que muestra a un hombre durmiendo, ha causado debate en redes por su capacidad de desafiar la observación de las personas.