Netflix y Sofía Carson sorprenden con la película romántica que, ¿hace que las parejas terminen?

Luego de la muerte de su madre, una joven debe cumplir con los mandatos de su progenitora para recibir su herencia. Así, se embarcará en una aventura en la que descubrirá secretos familiares, el amor y una nueva versión de sí misma.

La película tuvo un efecto inesperado en las audiencias durante las proyecciones de prueba.

El curioso resultado llevó a algunos miembros de la audiencia a terminar con sus parejas después de considerar algunas de las preguntas que se hace la protagonista.

Netflix: de qué se trata la película Mi lista de deseos

La sinopsis de la película de Netflix, Mi lista de deseos, dice que, después del lamentable fallecimiento de su madre (Connie Britton), Alex Rose (Sofía Carson) se ve obligada a cumplir con una lista de deseos que su madre había escrito cuando era joven. Dispuesta a honrar la memoria de su madre, pronto esta simple tarea se convierte en un proceso de autodescubrimiento.

Mientras enfrenta el dolor de su pérdida y busca el significado detrás de casa deseo de la lista, se ve inmersa en una serie de experiencias que la llevarán a cuestionar sus propios sueños y aspiraciones.

milistadedeseos Comedia romántica. Sofía Carson brilla con la película romántica más vista de Netflix.

Con cada deseo que cumpla, Alex deberá enfrentarse a nuevos retos fuera de su zona de confort como participar en un show de standup, dirigir una clase y asistir a un evento de caridad.

Con el apoyo de sus hermanos, su abogado convertido en amigo y un grupo de nuevo aliados, Alex descubrirá secretos familiares, el amor verdadero y más aspectos internos que la acercarán a su mejor versión de sí misma.

Netflix: reparto de la película Mi lista de deseos

Sofía Carson

Kyle Allen

Sebastian De Souza

Connie Britton

Trailer de la película Mi lista de deseos

Dónde ver la película Mi lista de deseos, según la zona geográfica