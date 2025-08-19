 Está en Netflix, tiene 4 capítulos y es muy fuerte

Cada vez queda más en claro que los suscriptores de Netflix prefieren todas aquellas ofertas del catálogo de series y películas que se destacan por ser cortas e intensas, es decir, que tengan pocos capítulos. Siguiendo con esta mirada, la serie es irresistible para quienes están suscriptos a la plataforma de streaming, y es que apenas consta de un total de 4 capítulos de 50 minutos cada uno.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2021, y desde entonces ha pasado a convertirse en uno de los dramas franceses más vistos de la plataforma.
Netflix: de qué trata Una madre perfecta, la serie francesa
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta fuerte serie de apenas 4 capítulos, Una madre perfecta centra su historia en: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".
Corta, con grandes reseñas y fácil de ver, son los puntos más destacados de esta serie en Netflix.
una madre perfecta 1.jpg
Con 4 capítulos, es de las series más cortas de Netflix
Reparto de Una madre perfecta, la serie de Netflix
- Julie Gayet
- Tomer Sisley
- Eden Ducourant
- Andreas Pietschmann
- Cyril Gueï
- Fréderique Tirmont
- Sylvain Dieuaide
- Maxim Driesen
Dónde ver la serie Una madre perfecta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Una madre perfecta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The perfect mother se puede ver en Netflix.
- España: Una madre perfecta se puede ver en Netflix.