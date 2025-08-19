 Está en Netflix

 Está en Netflix, tiene 4 capítulos y es muy fuerte

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie no para de sumar reproducciones en la plataforma, con una historia dramática de las más fuertes que nos podemos encontrar, y es que si no fuese suficiente, apenas tiene 4 capítulos: Una madre perfecta.

Hace tiempo que el catálogo de series y películas de Netflix ha empezado a nutrirse cada vez más de producciones francesas, y es que no solo llegan en cantidad, sino que también mejoraron su calidad. La serie logró traer a la plataforma de streaming un relato que convence desde varios puntos, y es que entre su historia y duración, se transformó en una oferta irresistible.

una pareja perfecta 1
La serie francesa es de las más emotivas de Netflix

Esta serie llegó para demostrarle a los suscriptores de Netflix que las ofertas francesas se han perfeccionado en materia de género dramático, tanto en series y películas. La gente y la crítica especializada han valorado este relato de tal manera que, a pesar de llevar 4 años disponible en la plataforma, es de las historias más elegidas y recomendadas.

Cada vez queda más en claro que los suscriptores de Netflix prefieren todas aquellas ofertas del catálogo de series y películas que se destacan por ser cortas e intensas, es decir, que tengan pocos capítulos. Siguiendo con esta mirada, la serie es irresistible para quienes están suscriptos a la plataforma de streaming, y es que apenas consta de un total de 4 capítulos de 50 minutos cada uno.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2021, y desde entonces ha pasado a convertirse en uno de los dramas franceses más vistos de la plataforma.

Netflix: de qué trata Una madre perfecta, la serie francesa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta fuerte serie de apenas 4 capítulos, Una madre perfecta centra su historia en: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".

Corta, con grandes reseñas y fácil de ver, son los puntos más destacados de esta serie en Netflix.

una madre perfecta 1.jpg
Con 4 capítulos, es de las series más cortas de Netflix

Reparto de Una madre perfecta, la serie de Netflix

  • Julie Gayet
  • Tomer Sisley
  • Eden Ducourant
  • Andreas Pietschmann
  • Cyril Gueï
  • Fréderique Tirmont
  • Sylvain Dieuaide
  • Maxim Driesen

Dónde ver la serie Una madre perfecta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Una madre perfecta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: The perfect mother se puede ver en Netflix.
  • España: Una madre perfecta se puede ver en Netflix.

