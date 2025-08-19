 Está en Netflix, tiene 4 capítulos y es muy fuerte

Cada vez queda más en claro que los suscriptores de Netflix prefieren todas aquellas ofertas del catálogo de series y películas que se destacan por ser cortas e intensas, es decir, que tengan pocos capítulos. Siguiendo con esta mirada, la serie es irresistible para quienes están suscriptos a la plataforma de streaming, y es que apenas consta de un total de 4 capítulos de 50 minutos cada uno.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2021, y desde entonces ha pasado a convertirse en uno de los dramas franceses más vistos de la plataforma.

Netflix: de qué trata Una madre perfecta, la serie francesa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta fuerte serie de apenas 4 capítulos, Una madre perfecta centra su historia en: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".

Corta, con grandes reseñas y fácil de ver, son los puntos más destacados de esta serie en Netflix.

Reparto de Una madre perfecta, la serie de Netflix

Julie Gayet

Tomer Sisley

Eden Ducourant

Andreas Pietschmann

Cyril Gueï

Fréderique Tirmont

Sylvain Dieuaide

Maxim Driesen

