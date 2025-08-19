Mila Kunis se luce interpretando a Ani Fanelli en la película de Netflix

Mila Kunis se luce interpretando a Ani Fanelli en la película de Netflix, una escritora de Nueva York que observa cómo su vida soñada comienza a tambalear.

La plataforma de Netflix ha logrado impactar de lleno en la mente de los usuarios con la película La chica más afortunada del mundo, una entrega de drama y suspenso que tiene un mensaje profundo y arrollador, y se luce en medio de todas las series y películas del catálogo.

La chica más afortunada del mundo es una obra estadounidense de 2022, qué tiene como protagonista a la actriz Mila Kunis, quien aborda una temática delicada como los abusos sexuales.

En esta película de Netflix, basada en la novela homónima de 2015 de Jessica Knoll, Mila Kunis (Ani) tiene que enfrentar nuevamente un aberrante hecho que la marcó en el pasado y que termina repercutiendo en su presente, cuando aparentemente tenía una vida soñada.

Esta película dramática con una trama tan perturbadora como sensacional, tiene una duración de 1 hora y 55 minutos, y se puede apreciar en la plataforma de Netflix desde octubre de 2022.

netflix-la-chica-mas-afortunada-del-mundo-pelicula
La actriz Mila Kunis arrasa interpretando a una escritora neoyorquina en la película de Netflix.

La actriz Mila Kunis arrasa interpretando a una escritora neoyorquina en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La chica más afortunada del mundo

Ani Fanelli (Mila Kunis) es la protagonista de esta película de Netflix. Ella goza de un excelente presente profesional como escritora y está muy cerca de contraer matrimonio con un hombre soñado, adinerado. Con la vida sonriéndole en Nueva York, Ani comienza a ver cómo todo lo que construyó comienza a desmoronarse, al tener que hacerle frente a varias sospechas y traumas que marcaron su vida en el pasado, a raíz de un trágico acontecimiento que sufrió cuando estudiaba.

netflix-pelicula-la-chica-mas-afortunada-del-mundo
Mila Kunis es un éxito mundial con su personaje, en esta aclamada película de Netflix.

Mila Kunis es un éxito mundial con su personaje, en esta aclamada película de Netflix.

Reparto de La chica más afortunada del mundo, película de Netflix

  • Mila Kunis (Tifani “Ani” Fanelli)
  • Chiara Aurelia (joven Ani)
  • Finn Wittrock (Luke Harrison)
  • Scoot McNairy (Andrew Larson)
  • Justine Lupe (Nell Rutherford)
  • Thomas Barbusca (Arthur Finneman)
  • Jennifer Beals (Lolo Vincent)
  • Connie Britton (Dina Fanelli)

Tráiler de La chica más afortunada del mundo, película de Netflix

Embed - La chica que lo tenía todo (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La chica más afortunada del mundo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Luckiest girl alive se puede ver en Netflix.
  • España: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar