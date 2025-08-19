Esta película dramática con una trama tan perturbadora como sensacional, tiene una duración de 1 hora y 55 minutos, y se puede apreciar en la plataforma de Netflix desde octubre de 2022.
La actriz Mila Kunis arrasa interpretando a una escritora neoyorquina en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película La chica más afortunada del mundo
Ani Fanelli (Mila Kunis) es la protagonista de esta película de Netflix. Ella goza de un excelente presente profesional como escritora y está muy cerca de contraer matrimonio con un hombre soñado, adinerado. Con la vida sonriéndole en Nueva York, Ani comienza a ver cómo todo lo que construyó comienza a desmoronarse, al tener que hacerle frente a varias sospechas y traumas que marcaron su vida en el pasado, a raíz de un trágico acontecimiento que sufrió cuando estudiaba.
Mila Kunis es un éxito mundial con su personaje, en esta aclamada película de Netflix.
Reparto de La chica más afortunada del mundo, película de Netflix
- Mila Kunis (Tifani “Ani” Fanelli)
- Chiara Aurelia (joven Ani)
- Finn Wittrock (Luke Harrison)
- Scoot McNairy (Andrew Larson)
- Justine Lupe (Nell Rutherford)
- Thomas Barbusca (Arthur Finneman)
- Jennifer Beals (Lolo Vincent)
- Connie Britton (Dina Fanelli)
Tráiler de La chica más afortunada del mundo, película de Netflix
Dónde ver la película La chica más afortunada del mundo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Luckiest girl alive se puede ver en Netflix.
- España: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.