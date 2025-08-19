La chica más afortunada del mundo es una obra estadounidense de 2022, qué tiene como protagonista a la actriz Mila Kunis, quien aborda una temática delicada como los abusos sexuales.

En esta película de Netflix, basada en la novela homónima de 2015 de Jessica Knoll, Mila Kunis (Ani) tiene que enfrentar nuevamente un aberrante hecho que la marcó en el pasado y que termina repercutiendo en su presente, cuando aparentemente tenía una vida soñada.