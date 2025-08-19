Franco Mastantuono debutó en Real Madrid a los 18 años y cinco días

Franco Mastantuono debutó de manera oficial con la camiseta del Real Madrid. La joven promesa de 18 años, surgido de las divisiones inferiores de River, tuvo su primera oportunidad en el partido frente a Osasuna por la fecha 1 de La Liga de España.

Su debut se produjo en el Santiago Bernabéu, escenario emblemático donde los sueños de muchos futbolistas se hacen realidad. El argentino ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo por el extremo marroquí Brahim Díaz, recibiendo el apoyo del público local, el cual mostró su entusiasmo por su ingreso al verde césped.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rmanocontext/status/1957914856570470662&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono Osasuna

pic.twitter.com/aUOAK9J9LB — Out Of Context Real Madrid (@rmanocontext) August 19, 2025

La imagen que Franco Mastantuono ha dejado en su primera presentación como futbolista del Real Madrid ha sido más que positiva. Con apenas 18 años, el exjugador de River se mostró activo y pidiendo la pelota constantemente.

Sus números hablan de 18 toques de balón, un remate al arco, 17 de 19 pases precisos (89%), uno de dos centros acertados y dos de cuatro duelos desde el suelo ganados. Además, recuperó una pelota y completó una de dos gambetas.

Su remate al arco, rechazado por el arquero de Osasuna y su buen centro a la cabeza de Aurélien Tchouaméni, que se fue apenas desviado, quedarán grabados en el libro del debut del joven de 18 años con la camiseta del Real Madrid.