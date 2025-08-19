"Me parece que no pudimos abrir el partido. Tuvimos cinco o seis situaciones de gol, fallamos abajo del arco directamente. Cuando no hacés los goles en un arco a veces te los meten. Creo que tenemos que seguir de la misma forma, trabajando. Es entendible todo el murmullo y todas las cosas porque viene de un tiempo atrás, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera...", sumó el DT.

Con respecto a las conversaciones que ha mantenido con Andrés Fassi, Tevez no tuvo pelos en la lengua a la hora de declarar: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1957635402728161750&partner=&hide_thread=false "NO PIENSO EN LA PERMANENCIA. ESTE EQUIPO LO VA A REVERTIR Y VA A PELEAR" Carlos Tevez sobre el presente de Talleres luego del empate ante San Martín de San Juan.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ubi0gdfM5h — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 19, 2025

Sobre la performance de sus dirigidos, cerró: "El equipo, la verdad que me gustó, porque llegó, tiene una idea de juego, ya se empieza a ver un poco. Lástima la situación que está hoy el equipo por el arrastre que viene hace mucho tiempo atrás. Pero yo creo que jugando de esta manera, como dije, vamos a ganar muchos más partidos, falta el último toque, nada más".

"¿La permanencia? No, yo no la pienso, yo pienso que este equipo lo va a revertir y va a pelear. Entendemos el enojo de la gente, hoy estamos más unidos que nunca", sentenció Carlos Tevez en conferencia de prensa.