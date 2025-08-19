El Apache habló ante los micrófonos.

Talleres de Córdoba sigue sin poder levantar cabeza en lo que va del torneo Clausura de la Liga Profesional. Este lunes el equipo de Carlos Tevez igualó sin goles ante San Martín de San Juan en el estadio Mario Alberto Kempes.

Con este resultado, ninguno de los equipos logró escaparle a la zona baja de la tabla anual. El elenco comandado por el Apache quedó en la 28ª posición con 18 unidades, mismos que Aldosivi (29°), y apenas cuatro por encima de los sanjuaninos.

Talleres 0-0 San Martín de SJ
El tajante mensaje de Carlos Tevez al presidente de Talleres

En conferencia de prensa, Carlos Tevez fue contundente con respecto a la falta de gol que ha tenido el equipo desde el inicio de la competencia: "Estos partidos los ganás más de lo que empatás o perdés. Yo lo vi de esa forma y después con el tema de que decidí por Valentín Depietri de 9 y no poner a Fede Girotti es simple, necesitamos goles. Entonces, le vamos a buscar la vuelta por todos lados porque no tenés goles".

"Me parece que no pudimos abrir el partido. Tuvimos cinco o seis situaciones de gol, fallamos abajo del arco directamente. Cuando no hacés los goles en un arco a veces te los meten. Creo que tenemos que seguir de la misma forma, trabajando. Es entendible todo el murmullo y todas las cosas porque viene de un tiempo atrás, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera...", sumó el DT.

Con respecto a las conversaciones que ha mantenido con Andrés Fassi, Tevez no tuvo pelos en la lengua a la hora de declarar: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".

Sobre la performance de sus dirigidos, cerró: "El equipo, la verdad que me gustó, porque llegó, tiene una idea de juego, ya se empieza a ver un poco. Lástima la situación que está hoy el equipo por el arrastre que viene hace mucho tiempo atrás. Pero yo creo que jugando de esta manera, como dije, vamos a ganar muchos más partidos, falta el último toque, nada más".

"¿La permanencia? No, yo no la pienso, yo pienso que este equipo lo va a revertir y va a pelear. Entendemos el enojo de la gente, hoy estamos más unidos que nunca", sentenció Carlos Tevez en conferencia de prensa.

