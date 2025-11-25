Inicio Ovación Fútbol Vicente Poggi
¿Se va?

Vicente Poggi, tras el posteo sobre su futuro en Godoy Cruz: "Hablo para aclarar un malentendido"

Luego de sus palabras en redes sociales, Vicente Poggi dejó en claro su futuro tras el descenso con Godoy Cruz

Por UNO
Vicente Poggi intentó aclarar su situación, aunque no fue del todo claro.

Vicente Poggi intentó aclarar su situación, aunque no fue del todo claro.

Lo que era una mueca de sonrisa entre tanto cielo gris terminó nublándose. Vicente Poggi publicó en sus redes sociales un posteo que tenía olor a una nueva oportunidad en Godoy Cruz, algo que el propio volante se encargó de aclarar. "Salgo a hablar porque fue un malentendido", dijo el uruguayo.

"Godoy Cruz no merece estar pasando por esto y eso me da tristeza, vergüenza y, sobre todo, ganas de revancha. Este club merece una versión mejor de nosotros" decía la parte del recado del volante uruguayo que encendió la esperanza en el hincha tombino, tal cual lo mostró en la catarata de comentarios.

vicente poggi vs vélez
Vicente Poggi jugó los 16 torneos del Clausura: 1155 minutos y un gol.

Vicente Poggi jugó los 16 torneos del Clausura: 1155 minutos y un gol.

En diálogo con Ovación 90 de Radio Nihuil, Vicente Poggi dejó en claro su postura: "La parte del mensaje que decía 'ganas de revancha' por ahí se entendió de otra manera. Fue lo que sentí, principalmente el comienzo cuando habla de vergüenza y tristeza. Es todo muy reciente y es algo que no depende de mí".

Con contrato vigente hasta fines del 2027, Vicente Poggi aclaró los tantos: "Al cambiar de categoría cambian mucho las condiciones. Tendré que hablar bien con mi representante y también con el club para hablar bien sobre qué es lo mejor para todas las partes".

Lo curioso es el final del mensaje, que también se presta para la confusión: "Mi compromiso es claro: trabajar para que el club vuelva a donde tiene que estar. No prometo palabras, prometo trabajo", cerró el post.

Acto seguido, en el ciclo radial, Diego Agrain, cronista de Godoy Cruz en el día a día, aclaró los tantos: "Vicente Poggi no se va a quedar en Godoy Cruz. El posteo fue confuso pero el volante uruguayo no va a seguir en Mendoza", concluyó el periodista.

El posteo de Vicente Poggi

Embed - Vice Poggi en Instagram: "Me tomé unos días antes de escribir porque necesitaba ordenar la cabeza. Hablar en caliente no sirve y este es un momento para asumir lo que toca. Lo que pasó fue muy duro. La situación nos golpea a todos: a los que estamos adentro y a los que están afuera. Entiendo la bronca del hincha, porque nosotros sentimos lo mismo. No voy a buscar excusas. Lo que dimos no alcanzó, y eso duele. Con mis errores y aciertos siempre dejé todo en la cancha al igual que mis compañeros para que los resultados fueran los mejores, pero no fue suficiente. Asumo mi parte. Godoy Cruz no merece estar pasando por esto y eso me da tristeza, vergüenza y, sobre todo, ganas de revancha. Este club merece una versión mejor de nosotros. Agradezco a quienes estuvieron incluso en los peores momentos. Sé que les pedimos mucho y les dimos poco. Ustedes sostuvieron al equipo cuando faltaron los resultados, y eso no lo olvidamos. Lamento no haber estado a la altura de ese apoyo. Mi compromiso es claro: trabajar para que el club vuelva a donde tiene que estar. No prometo palabras, prometo trabajo. Vamos a levantarnos."
View this post on Instagram

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas