Vicente Poggi, tras el posteo sobre su futuro en Godoy Cruz: "Hablo para aclarar un malentendido"

Con contrato vigente hasta fines del 2027, Vicente Poggi aclaró los tantos: "Al cambiar de categoría cambian mucho las condiciones. Tendré que hablar bien con mi representante y también con el club para hablar bien sobre qué es lo mejor para todas las partes".

Lo curioso es el final del mensaje, que también se presta para la confusión: "Mi compromiso es claro: trabajar para que el club vuelva a donde tiene que estar. No prometo palabras, prometo trabajo", cerró el post.

Acto seguido, en el ciclo radial, Diego Agrain, cronista de Godoy Cruz en el día a día, aclaró los tantos: "Vicente Poggi no se va a quedar en Godoy Cruz. El posteo fue confuso pero el volante uruguayo no va a seguir en Mendoza", concluyó el periodista.

El posteo de Vicente Poggi