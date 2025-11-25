Limpieza en River: ya hay un futbolista que tiene un pie afuera

River no cumplió con la cláusula de Galoppo

El cotejo ante Racing era la última oportunidad para alcanzar el requisito, pero el ingreso del mediocampista a los 56 minutos y el cierre del encuentro a los 95 lo dejó con apenas 40 minutos jugados, insuficientes para cumplir el objetivo pactado. por lo que River quedó liberado de la obligación automática de compra.

Sin embargo, River analiza alternativas para sostener al jugador y una de las posibilidades que maneja la dirigencia es incluir en la negociación a futbolistas cedidos en el equipo brasilero: Enzo Díaz, cuya obligación de compra por dos millones de dólares será ejecutada por el club brasileño, y el delantero chileno Gonzalo Tapia, a préstamo hasta mediados de 2026 y considerado una posible pieza de intercambio.

gallardo marcelo (2) Gallardo pidió a Galoppo, pero ahora el jugador se iría.

Con el mal panorama reinante, ya que el Millo no sabe si jugará la Copa Sudamericana o la Libertadores, deberá resolver en los próximos días qué hará con Galoppo.

River podría negociar un nuevo acuerdo, pero su situación se convirtió en el primer capítulo de un mercado que promete cambios profundos en el plantel de Marcelo Gallardo rumbo al 2026.