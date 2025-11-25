Limpieza en River: ya hay un futbolista que tiene un pie afuera
La dura caída de River ante Racing de este lunes y el mal año futbolístico del Millonario provocaron que haya una limpieza en el plantel
Por UNO
La dura derrota de River ante Racing de este lunes por los octavos de final del Torneo Clausura y elmal año futbolístico del Millonario provocaron que haya una limpieza en el plantel. Ya hay un jugador que está cerca de dejar la institución, se trata de Giuliano Galoppo.
Galoppo, una de las apuestas de Marcelo Gallardo para esta temporada, podría marcharse al no cumplirse la cláusula que activaba la obligación de compra.
El volante tenía una condición contractual precisa con San Pablo: si disputaba el 50% de los partidos con un mínimo de 45 minutos en cancha, River debía pagar 3,2 millones de dólares por el 60% de su pase.
River no cumplió con la cláusula de Galoppo
El cotejo ante Racing era la última oportunidad para alcanzar el requisito, pero el ingreso del mediocampista a los 56 minutos y el cierre del encuentro a los 95 lo dejó con apenas 40 minutos jugados, insuficientes para cumplir el objetivo pactado. por lo que River quedó liberado de la obligación automática de compra.
Sin embargo, River analiza alternativas para sostener al jugador y una de las posibilidades que maneja la dirigencia es incluir en la negociación a futbolistas cedidos en el equipo brasilero: Enzo Díaz, cuya obligación de compra por dos millones de dólares será ejecutada por el club brasileño, y el delantero chileno Gonzalo Tapia, a préstamo hasta mediados de 2026 y considerado una posible pieza de intercambio.
Con el mal panorama reinante, ya que el Millo no sabe si jugará la Copa Sudamericana o la Libertadores, deberá resolver en los próximos días qué hará con Galoppo.
River podría negociar un nuevo acuerdo, pero su situación se convirtió en el primer capítulo de un mercado que promete cambios profundos en el plantel de Marcelo Gallardo rumbo al 2026.