La lista negra de Marcelo Gallardo en River: los 10 futbolistas que se irían del club

River dejaría ir a diez jugadores tras el estrepitoso fracaso de este 2025. El Millo fue eliminado por Racing este lunes en los octavos de final del Torneo Clausura.
River dejaría ir a diez jugadores tras el gran fracaso de este 2025. Viene de ser eliminado por Racing en los octavos de final del Torneo Clausura
River dejaría ir a diez jugadores tras el estrepitoso fracaso de este 2025. El Millo fue eliminado por Racing este lunes en los octavos de final del Torneo Clausura.
En el listado de bajas en River figuran cuatro campeones de la Copa Libertadores 2018 (el elenco de Núñez le ganó la final a Boca) Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo “Pity” Martínez.
Entre las salidas más "cantadas" está la del colombiano Miguel Ángel Borja también concluirá su vínculo y la institución no tiene previsto ofrecerle una renovación.
El defensor Paulo Díaz , otro jugador que es duramente cuestionado. fue incluido entre los transferibles, por lo que la nueva dirigencia del “Millonario” buscará ubicarlo en otro club en el corto plazo.
Otras bajas serán las de Federico Gattoni -quien regresará al Sevilla FC-, Fabricio Bustos -venta-, Facundo Colidio -venta- y Sebastián Boselli.
Mientras que el volante Giuliano Galoppo es la única incógnita para el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Daniel Gallardo. El jugador deberá volver a Sao Paulo al no haber cumplido los objetivos estipulados en su contrato, aunque River no descarta iniciar nuevas negociaciones para intentar retenerlo de cara a la próxima campaña.
La falta de títulos, la eliminación temprana en los Playoffs, la irregularidad a lo largo del Clausura y la falta de respuestas en los momentos decisivos expusieron un ciclo que no logró sostener el rendimiento esperado.
Así River se enfoca en una profunda renovación para intentar recomponer su imagen en la próxima temporada. La dirigencia y el cuerpo técnico consideran indispensable rearmar la base futbolística y recuperar la competitividad perdida,