La lista negra de Marcelo Gallardo en River: los 10 futbolistas que se irían del club

El defensor Paulo Díaz , otro jugador que es duramente cuestionado. fue incluido entre los transferibles, por lo que la nueva dirigencia del “Millonario” buscará ubicarlo en otro club en el corto plazo.

Paulo Díaz se irá de River.

Otras bajas serán las de Federico Gattoni -quien regresará al Sevilla FC-, Fabricio Bustos -venta-, Facundo Colidio -venta- y Sebastián Boselli.

Mientras que el volante Giuliano Galoppo es la única incógnita para el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Daniel Gallardo. El jugador deberá volver a Sao Paulo al no haber cumplido los objetivos estipulados en su contrato, aunque River no descarta iniciar nuevas negociaciones para intentar retenerlo de cara a la próxima campaña.

Enzo Pérez y Nacho Fernández se irán de River.

La falta de títulos, la eliminación temprana en los Playoffs, la irregularidad a lo largo del Clausura y la falta de respuestas en los momentos decisivos expusieron un ciclo que no logró sostener el rendimiento esperado.

Así River se enfoca en una profunda renovación para intentar recomponer su imagen en la próxima temporada. La dirigencia y el cuerpo técnico consideran indispensable rearmar la base futbolística y recuperar la competitividad perdida,

Los 10 jugadores que se irían de River: