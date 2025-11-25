La imagen elegida por Messi para homenajear a Maradona en el quinto aniversario de su muerte

En la imagen se puede ver a los ídolos de la Albiceleste fundidos en un abrazo. El por entonces DT de la Albiceleste alzó al joven de 23 años y le dio un beso en su mejilla derecha luego de la victoria ante Nigeria en el debut mundialista.

Posteo Messi La imagen con la que Lionel Messi recordó a Diego Maradona en el quinto aniversario de su muerte.

El homenaje de Messi a Maradona en 2020

Tal y como lo hizo el mundo del fútbol hace cinco años, Lionel Messi homenajeó a Diego Armando Maradona un puñado de días después de su muerte. El reconocimiento del rosarino llegó el 29 de noviembre de 2020, a cuatro días de la partida del Pelusa.

Durante un partido de La Liga entre el Barcelona y Osasuna en el Camp Nou, el GOAT convirtió el cuarto gol para su equipo y se posó en boca de todos por su festejo. Después de saludarse con sus compañeros, se sacó la remera y lució la 10 de Newell's que usó el Diego en su paso por la Lepra durante la temporada 2023.