La imagen elegida por Messi para homenajear a Maradona en el quinto aniversario de su muerte

Este no fue un martes más para el fútbol argentino, ya que se cumplió el quinto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. El Pelusa perdió la vida en 2020, cuando se desempeñaba como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
En una jornada donde la nostalgia estuvo a la orden del día, Lionel Messi fue uno de los que lo recordó a través de las redes sociales. El 10, capitán de la Selección argentina, dijo presente a través de las historias de su cuenta de Instagram.
El emotivo posteo con el que Lionel Messi recordó a Diego Armando Maradona
El capitán de la Selección argentina compartió en sus redes sociales una imagen para recordar a Diego Armando Maradona a cinco años de su muerte. El actual jugador del Inter Miami publicó en sus historias de Instagram una foto del 2010, cuando ambos compartieron desde adentro el Mundial 2010.
En la imagen se puede ver a los ídolos de la Albiceleste fundidos en un abrazo. El por entonces DT de la Albiceleste alzó al joven de 23 años y le dio un beso en su mejilla derecha luego de la victoria ante Nigeria en el debut mundialista.
El homenaje de Messi a Maradona en 2020
Tal y como lo hizo el mundo del fútbol hace cinco años, Lionel Messi homenajeó a Diego Armando Maradona un puñado de días después de su muerte. El reconocimiento del rosarino llegó el 29 de noviembre de 2020, a cuatro días de la partida del Pelusa.
Durante un partido de La Liga entre el Barcelona y Osasuna en el Camp Nou, el GOAT convirtió el cuarto gol para su equipo y se posó en boca de todos por su festejo. Después de saludarse con sus compañeros, se sacó la remera y lució la 10 de Newell's que usó el Diego en su paso por la Lepra durante la temporada 2023.