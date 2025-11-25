Inicio Ovación Fútbol Oscar Ruggeri
La dura crítica de Oscar Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la eliminación de River

Oscar Ruggeri, palabra autorizada para hablar del presente de River, habló sin pelos en la lengua post derrota ante Racing en Avellaneda

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Oscar Ruggeri no dudó y criticó al equipo de Marcelo Gallardo.

El fin de año de River se vive con una máxima tensión. Tras la dolorosa y agónica derrota ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, que significó la eliminación del torneo Clausura y el cierre de una temporada para el olvido, Oscar Ruggeri rompió el silencio.

El multicampeón con la camiseta del Millonario, quien actualmente se desempeña como panelista en el programa F90, de la señal de ESPN, fue lapidario en su análisis. El Cabezón apuntó directamente contra Marcelo Gallardo y pronosticó una importante depuración del plantel de cara a al 2026.

Marcelo Gallardo
El River de Marcelo Gallardo quedó eliminado ante Racing y le bajó la persiana a una mala temporada.

La dura crítica de Ruggeri sobre el pálido presente de River

Oscar Ruggeri, palabra autorizada para hablar sobre la vida de River, no dudó en señalar al entrenador como el único que puede revertir la situación, pero antes, le exigió una autocrítica y la toma de decisiones: "Marcelo es el responsable y lo tiene que solucionar".

A su vez el Cabezón, campeón del mundo con el Millonario en 1986, resaltó la actitud del equipo de Gustavo Costas: "Lo de Racing es un contagio que te lleva allá arriba... Ponele el jugador que vos quieras y se lo lleva para adelante por el técnico".

Con respecto a la limpieza del plantel de cara a la temporada que viene, Ruggeri fue contundente: "De diez jugadores para arriba se van a ir. Tiene que decirles en la cara y se irán libres, a préstamo o con transferencias... Traerá dos o tres jugadores de capacidad para un club como River".

"Muchos de los jugadores que compró se van a ir de River y no te extrañe que sean figuras en otro equipo. Por como están las cosas, parece que no son para River. No hay contagio de ir para adelante...", completó el Cabezón.

Ruggeri reveló cuál fue el mayor erro de Gallardo

Finalmente, el hoy panelista se refirió a lo que considera la falla estratégica más grave de Gallardo desde su retorno a la institución tras su paso por el fútbol de Arabia Saudita: "El error de Gallardo fue haberse alejado de Enzo Francescoli. Si fue una buena receta y le fue bien, tenés que seguir de la misma manera".

"Los entrenadores tienen que ser entrenadores, no tienen que meterse en el club. Se desgasta y pierde energía en lo que tiene que hacer. Gallardo debe hacer las cosas bien", sentenció Ruggeri.

