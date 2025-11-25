La dura crítica de Oscar Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la eliminación de River

A su vez el Cabezón, campeón del mundo con el Millonario en 1986, resaltó la actitud del equipo de Gustavo Costas: "Lo de Racing es un contagio que te lleva allá arriba... Ponele el jugador que vos quieras y se lo lleva para adelante por el técnico".

Con respecto a la limpieza del plantel de cara a la temporada que viene, Ruggeri fue contundente: "De diez jugadores para arriba se van a ir. Tiene que decirles en la cara y se irán libres, a préstamo o con transferencias... Traerá dos o tres jugadores de capacidad para un club como River".

"Muchos de los jugadores que compró se van a ir de River y no te extrañe que sean figuras en otro equipo. Por como están las cosas, parece que no son para River. No hay contagio de ir para adelante...", completó el Cabezón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1993397631591072186&partner=&hide_thread=false "MARCELO (GALLARDO) ES EL RESPONSABLE Y LO TIENE QUE SOLUCIONAR"



Oscar Ruggeri sobre el presente del River Plate de Marcelo Gallardo:



"Marcelo (Gallardo) es el responsable y lo tiene que solucionar. De 10 jugadores para arriba se van a ir. Tiene que decirles en la cara y… pic.twitter.com/3jMbCvWYwG — dataref (@dataref_ar) November 25, 2025

Ruggeri reveló cuál fue el mayor erro de Gallardo

Finalmente, el hoy panelista se refirió a lo que considera la falla estratégica más grave de Gallardo desde su retorno a la institución tras su paso por el fútbol de Arabia Saudita: "El error de Gallardo fue haberse alejado de Enzo Francescoli. Si fue una buena receta y le fue bien, tenés que seguir de la misma manera".

"Los entrenadores tienen que ser entrenadores, no tienen que meterse en el club. Se desgasta y pierde energía en lo que tiene que hacer. Gallardo debe hacer las cosas bien", sentenció Ruggeri.