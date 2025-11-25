Javier Milei se sumó a la polémica por el pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata

futbol-milei-polemica-estudiantes-central la foto de la polémica, que muestra como Javier Milei colocó estratégicamente de fondo una camiseta de Estudiantes de La Plata.

Más allá del desplante al Rosario Central, Javier Milei volvió a mostrar su apoyo en la disputa entre el Pincha y la AFA por la intención de desconocer el título de Liga que obtuvo el Canalla fuera del terreno de juego. El gesto del presidente se suma a una serie de pronunciamientos públicos que han fortalecido la postura del club platense en medio de un clima institucional tenso y con múltiples actores involucrados.

Mientras tanto, desde la dirigencia de Estudiantes sostienen que seguirán defendiendo su reclamo y cuestionan el accionar de la AFA, al considerar que vulnera la transparencia y las normas internas del fútbol argentino. La aparición de la camiseta en la Casa Rosada fue interpretada por el entorno del club como un respaldo simbólico pero de alto impacto político.

En este contexto, el conflicto se encamina a un desenlace que podría recalibrar el mapa político del fútbol argentino. Con las posiciones cada vez más firmes y una tensión que ya trascendió lo deportivo, todas las miradas apuntan a la decisión final de la AFA, que deberá resolver bajo una presión inédita.