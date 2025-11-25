Sebastián Villa y su sueño de jugar el Mundial 2026: "No voy a descansar hasta poder lograrlo"

Y como es un futbolista que siempre va por más, en su charla con Radio Nihuil reveló que sueña con decir presente en el Mundial 20026: "He trabajado ya hace mucho tiempo para eso y voy a seguir trabajando para cumplir ese objetivo que tengo, que es volver a la Selección de Colombia. No voy a descansar hasta hasta poder lograrlo.

Con respecto a la arenga que le brindó a sus compañeros antes del título conseguido por Independiente Rivadavia, el cual salió a la luz con el documental que la institución publicó en sus canales oficiales de comunicación, respondió: "Es un aliciente muy grande para salir a la cancha a darlo todo, porque el día anterior nuestras familias nos habían puesto la foto de nosotros chiquitos, cuando recién estábamos con nuestro sueño de ser futbolistas profesionales".

Sebastián Villa - Radio Nihuil - 25.11.25

"En ese momento teníamos la oportunidad tan grande en nuestras manos. La de poder hacer historia en este club tan importante como lo es Independiente Rivadavia, así que la verdad que me salieron las palabras del corazón. Mis compañeros lo tomaron de la mejor manera y fuimos unos leones. El partido fue muy difícil por todo lo que pasó en la cancha. Estuvimos con dos jugadores menos, se nos hizo más complicado. Este título estaba destinado para para la provincia de Mendoza, para el club. La verdad que es un un título muy importante que quedará en la historia".