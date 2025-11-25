Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Sebastián Villa y su sueño de jugar el Mundial 2026: "No voy a descansar hasta poder lograrlo"

Sebastián Villa no ocultó su deseo de ser considerado por la Selección de Colombia de cara al Mundial 2026 que comenzará en junio

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sebastián Villa reveló su sueño de jugar el Mundial.

Con la temporada consumada, y el título de la Copa Argentina descansando en las instalaciones del club, los futbolistas de Independiente Rivadavia afrontan los últimos entrenamientos del año antes de comenzar a disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a sus familias.

En la previa de su partida rumbo a tierras colombianas, uno de los que alzó la voz fue Sebastián Villa. El 22, capitán y referente de la Lepra, enfrentó los micrófonos de Radio Nihuil y, entre los temas que tocó, reveló su sueño de poder jugar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia.

Sebastián Villa fue clave en la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

Sebastián Villa y su sueño de jugar el Mundial

Sebastián Villa ha sido una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia a lo largo de la temporada. La buena performance del colombiano a lo largo del año tuvo como consecuencia que vuelva a ubicarse en la órbita de su seleccionado.

Y como es un futbolista que siempre va por más, en su charla con Radio Nihuil reveló que sueña con decir presente en el Mundial 20026: "He trabajado ya hace mucho tiempo para eso y voy a seguir trabajando para cumplir ese objetivo que tengo, que es volver a la Selección de Colombia. No voy a descansar hasta hasta poder lograrlo.

Con respecto a la arenga que le brindó a sus compañeros antes del título conseguido por Independiente Rivadavia, el cual salió a la luz con el documental que la institución publicó en sus canales oficiales de comunicación, respondió: "Es un aliciente muy grande para salir a la cancha a darlo todo, porque el día anterior nuestras familias nos habían puesto la foto de nosotros chiquitos, cuando recién estábamos con nuestro sueño de ser futbolistas profesionales".

"En ese momento teníamos la oportunidad tan grande en nuestras manos. La de poder hacer historia en este club tan importante como lo es Independiente Rivadavia, así que la verdad que me salieron las palabras del corazón. Mis compañeros lo tomaron de la mejor manera y fuimos unos leones. El partido fue muy difícil por todo lo que pasó en la cancha. Estuvimos con dos jugadores menos, se nos hizo más complicado. Este título estaba destinado para para la provincia de Mendoza, para el club. La verdad que es un un título muy importante que quedará en la historia".

