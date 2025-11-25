La Selección argentina perdería a un goleador top y España lo convocaría

Pellegrino llegó al Parma a principios de 2025 tras sobresalir en Platense y una complicada salida de éxodo de Vélez por dos millones de dólares por el 50% de su ficha. Le costó adaptarse, pero ahora es uno de los goleadores de la actual temporada de la Serie A, con cuatro goles en su cuenta personal.

mateo pellegrino platense rosario central.jpg Mateo Pellegrino se destacó en Platense.

Mateo Pellegrino estuvo en la Sub 18 de la Selección argentina

Lionel Scaloni no llamó a Pellegrino a la Albiceleste, pero en 2019 el atacante fue parte de una convocatoria a la Sub 18 de Fernando Batist.

En diálogo con El Equipo de Deportea EN 2024, el chico explicó que -de tener que elegir- optaría por la Albiceleste por sobre a la Roja: "Si tengo la opción de las dos y me ofrecen lo mismo, elijo Argentina. Yo me siento argentino. Quiero un montón a España, nací ahí, tengo amigos y pasé muchos años de mi vida , pero me considero argentino".