La Selección argentina perdería a un goleador top y España lo convocaría

Hay un goleador que la está rompiendo y que España convocaría de cara a la Finalissima ante la Selección argentina. La Roja se lo quiere arrebatar a Scaloni
En el país ibérico dicen que el gran pedido de su entrenador Luis de la Fuente es justamente un delantero argentino, que la rompe en la Serie A: Mateo Pellegrino, quien juega en Parma y viene de destacarse en Platense.
Según dijo el diario AS, el DT de la Roja habría solicitado a Karanka (Director de Desarrollo del seleccionado) que quiere contar con el atacante de 24 años, poseedor de doble nacionalidad al haber nacido en Valencia durante el paso de su padre como jugador en la institución (1999-2004). Sin embargo, el pibe vivió desde los siete años en Argentina y realizó divisiones inferiores en Vélez.
Pellegrino llegó al Parma a principios de 2025 tras sobresalir en Platense y una complicada salida de éxodo de Vélez por dos millones de dólares por el 50% de su ficha. Le costó adaptarse, pero ahora es uno de los goleadores de la actual temporada de la Serie A, con cuatro goles en su cuenta personal.
Lionel Scaloni no llamó a Pellegrino a la Albiceleste, pero en 2019 el atacante fue parte de una convocatoria a la Sub 18 de Fernando Batist.
En diálogo con El Equipo de Deportea EN 2024, el chico explicó que -de tener que elegir- optaría por la Albiceleste por sobre a la Roja: "Si tengo la opción de las dos y me ofrecen lo mismo, elijo Argentina. Yo me siento argentino. Quiero un montón a España, nací ahí, tengo amigos y pasé muchos años de mi vida , pero me considero argentino".