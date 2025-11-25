Con el mes de noviembre a punto de finalizar, muchas son las personas que comienzan a prepararse para la Navidad. En este sentido, uno de los aspectos a tener en cuenta es el de la decoración, y uno de los elementos que puede quedar sin uso ante la llegada de una nueva tendencia es la corona navideña.
Adiós a las coronas tradicionales: la tendencia en decoración que se impone esta Navidad
Las clásicas coronas de Navidad pueden ser reemplazadas ante la llegada de una nueva tendencia. ¿Qué elemento usar en estas fiestas?
La corona de Navidad es un símbolo de la decoración decembrina debido a su profundo simbolismo religioso y pagano. En concreto, este elemento representa la eternidad, la vida, la esperanza, la unidad y la bienvenida.
La tendencia que se impone por las clásicas coronas navideñas
Principalmente, el reemplazo de las coronas navideñas por este tipo de elementos naturales se da por la preferencia actual de aquellos elementos que evocan naturaleza, serenidad y elegancia atemporal, así como los materiales sostenibles.
Para reemplazar a la corona en Navidad, los ramos de flores secas destacan como una tendencia que cada vez gana más importancia.
Esta tendencia, además de lo mencionado, también destaca por su durabilidad, ya que los elementos que la componen garantizan una longevidad considerable.
El ramo de flores secas, que reemplaza a la corona navideña, puede ser utilizado como centro de mesa, siempre combinado con velas blancas o discretas luces de hadas para un efecto mágico.
Si quieres ser original, cuelga este ramo en la puerta principal o en la pared. Añade un lazo de tela rojo o dorado para realzar el espíritu festivo, manteniendo su encanto rústico.
Pero, como si fuera poco, tienes que saber que este elemento puede ser incorporado a la clásica corona de Navidad, para lograr una decoración única y personalizada.
Qué día se arma el árbol de Navidad
El árbol de Navidad se arma comúnmente el 8 de diciembre, fecha que coincide con la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta tradición es especialmente popular, ya que se considera el inicio de la temporada navideña.
Para muchas familias, el armado del árbol de Navidad es una tradición familiar que marca el comienzo de las festividades de fin de año y crea un ambiente festivo en el hogar.