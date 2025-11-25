Adiós a las coronas tradicionales: la tendencia en decoración que se impone esta Navidad

Para reemplazar a la corona en Navidad, los ramos de flores secas destacan como una tendencia que cada vez gana más importancia.

Esta tendencia, además de lo mencionado, también destaca por su durabilidad, ya que los elementos que la componen garantizan una longevidad considerable.

El ramo de flores secas, que reemplaza a la corona navideña, puede ser utilizado como centro de mesa, siempre combinado con velas blancas o discretas luces de hadas para un efecto mágico.

tendencia, ramo de flores Ramo de flores secas, una tendencia que llegó para quedarse.

Si quieres ser original, cuelga este ramo en la puerta principal o en la pared. Añade un lazo de tela rojo o dorado para realzar el espíritu festivo, manteniendo su encanto rústico.

Pero, como si fuera poco, tienes que saber que este elemento puede ser incorporado a la clásica corona de Navidad, para lograr una decoración única y personalizada.

Qué día se arma el árbol de Navidad

El árbol de Navidad se arma comúnmente el 8 de diciembre, fecha que coincide con la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta tradición es especialmente popular, ya que se considera el inicio de la temporada navideña.

Para muchas familias, el armado del árbol de Navidad es una tradición familiar que marca el comienzo de las festividades de fin de año y crea un ambiente festivo en el hogar.