Torneo Clausura: cuándo juega Boca vs. Argentinos Juniors y el resto de los cruces de cuartos de final

Mientras espera la programación oficial de la Liga Profesional, Boca prepara un nuevo cruce ante Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura, un rival que se le volvió especialmente incómodo este año.
Ambos equipos se enfrentaron dos veces durante el año y en ambas ocasiones el resultado fue el mismo: empate 0 a 0. Sin embargo, más allá de la igualdad, la sensación que dejó cada duelo fue que el equipo de La Paternal estuvo más cerca de llevarse la victoria.
El primer choque se dio el 26 de enero en La Bombonera, cuando a Boca lo dirigía Fernando Gago, y el segundo encuentro se disputó el 13 de julio en el estadio Diego Armando Maradona, donde Boca llegó fortalecido tras su participación en el Mundial de Clubes, pero Argentinos Juniors no se dejó intimidar.
Al próximo cruce que se jugaría el domingo 30, en horario a confirmar, Boca llega de eliminar a Talleres (2-0) en La Bombonera y Argentinos Juniors, por su parte, derrotó (2-0) a Vélez en Liniers.
La programación de los cruces aún no ha sido confirmada por la Liga Profesional.
Faltan definir los horarios con las autoridades de seguridad.