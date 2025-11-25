Inicio Ovación Fútbol Enzo Fernández
De la mano de Enzo Fernández, Chelsea goleó a Barcelona por la Champions

Chelsea de Inglaterra goleó a Barcelona de España en Stamford Bridge por la Champions League. Se destacó Enzo Fernández

Gustavo Privitera
Enzo Fernández festeja uno de los goles de Chelsea ante Barcelona.

Chelsea de Inglaterra, de la mano del volante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Enzo Fernández (también fue titular Alejandro Garnacho), goleó por 3 a 0 a Barcelona de España este martes en Stamford Bridge por la Champions League.

Jules Koundé en contra, Estevão y Liam Delap marcaron los tantos del equipo blue ante Barcelona.

Enzo Fernández sobresalió en el Chelsea.

El Blue se afianzó en la Champions League y dejó al equipo español relegado en la tabla de posiciones.

Chelsea convirtió siete tantos, aunque cuatro quedaron correctamente anulados por distintas situaciones de juego por la intervención del VAR, y terminó imponiéndose en un resultado que reflejó su dominio absoluto.

El primer gol se dio cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.

Enzo Fernández dio una asistencia de gol

En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia del ex River Enzo Fernández.

La dura caída en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores, mientras Chelsea se consolida con autoridad.

Además Un Manchester City alternativo, con futbolistas reservados por Guardiola después de la caída ante Newcastle y con la mira puesta en el torneo local, perdió el invicto continental ante Bayer Leverkusen por 2 a 0.

Otros resultados de la Champions League:

  • Ajax 0 - Benfica 2
  • Galatasaray 0 - Unión SG 1
  • Bodo/Glimt 2 - Juventus 3
  • Borussia Dortmund 4 - Villarreal 0
  • Napoli 2 - Qarabag 0
  • Olympique Marsella 2 - Newcastle United 1
  • Slavia Praga 0 - Athletic Club 0

