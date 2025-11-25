De la mano de Enzo Fernández, Chelsea goleó a Barcelona por la Champions

Chelsea convirtió siete tantos, aunque cuatro quedaron correctamente anulados por distintas situaciones de juego por la intervención del VAR, y terminó imponiéndose en un resultado que reflejó su dominio absoluto.

El primer gol se dio cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.

Enzo Fernández dio una asistencia de gol

En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia del ex River Enzo Fernández.

La dura caída en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores, mientras Chelsea se consolida con autoridad.

Además Un Manchester City alternativo, con futbolistas reservados por Guardiola después de la caída ante Newcastle y con la mira puesta en el torneo local, perdió el invicto continental ante Bayer Leverkusen por 2 a 0.

