FIFA confirmó cómo será el sorteo del Mundial 2026 y la novedad que afecta a la Selección argentina

Para la actual edición de la Copa del Mundo se establecieron dos cuadros separados hasta semifinales, con el objetivo de que haya una distribución equilibrada. FIFA aplicó las siguientes restricciones con los primeros cuatro seleccionados del ranking: España (líder) y la Selección argentina (segunda) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la Francia e Inglaterra, tercero y la cuarto, respectivamente. De este modo, si los dos primeros países son líderes en la primera fase, no se enfrentarían hasta una hipotética final.

Ningún grupo contendrá dos seleccionados de la misma Confederación con la única excepción de UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones europeas.

Para finalizar, FIFA confirmó que el 6 de diciembre se efectuará la última actualización del calendario, ya con los partidos definidos. Allí incluirá sedes y horarios de cada uno de los enfrentamientos: "El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias".