Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

River en llamas: trascendió lo que habría pasado en el vestuario tras la dura eliminación ante Racing

River perdió frente a Racing este lunes en el Cilindro de Avellaneda y quedó eliminado de los play offs del Torneo Clausura. Hubo trascendidos sobre lo que pasó en el vestuario

Por UNO
Pasan Nacho Fernández, Montiel, Acuña y Juanfer Quintero. Gallardo mira mal de reojo.

Pasan Nacho Fernández, Montiel, Acuña y Juanfer Quintero. Gallardo mira mal de reojo.

River cayó por 3 a 2 ante Racing este lunes en el Cilindro de Avellaneda y quedó eliminado de los play offs del Torneo Clausura. Hubo trascendidos sobre lo que pasó en el vestuario millonario, ya que hubo mucho enojo por la nueva derrota del equipo riverplatense.

Trascendió que el volante Matías Galarza Fonda les habría pedido disculpas a sus compañeros por el error por el cual vino el tercer gol académico.

matias-galarza-fonda-river
Mat&iacute;as Galarza Fonda fue uno de los apuntados por la dura ca&iacute;da de River.

Matías Galarza Fonda fue uno de los apuntados por la dura caída de River.

Según se supo -lo dijeron periodistas que siguen al Millonario- el paraguayo se sintió responsable por el resultado, tras controlar erróneamente la pelota con el pecho en el área y cedérsela a Gastón Martirena para el tercero, y se hizo cargo de la situación frente al grupo.

El mendocino Enzo Pérez habló con los medios como el capitán del equipo y luego los jugadores mantuvieron una charla puertas adentro en la que uno de los referentes habría tomado la palabra.

Matías Galarza Fonda se habría disculpado con el plantel de River

Tras la aurocrítica que hizo uno de los jugadores más experimentados del plantel, Galarza Fonda habría pedido hablar y se disculpó con sus compañeros por la acción del juego que terminó decretando la eliminación del Millonario.

El volante, quien ingresó con Juan Portillo por Nacho Fernández y Enzo Pérez para darle más frescura al equipo, no funcionó. El ex Talleres de Córdoba no ha aportado nada al equipo como lo que esperaba el DT millonario, Marcelo Gallardo y los hinchas. Se siente en deuda con el equipo y lo habría manifestado.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas