River en llamas: trascendió lo que habría pasado en el vestuario tras la dura eliminación ante Racing

El mendocino Enzo Pérez habló con los medios como el capitán del equipo y luego los jugadores mantuvieron una charla puertas adentro en la que uno de los referentes habría tomado la palabra.

Matías Galarza Fonda se habría disculpado con el plantel de River

Tras la aurocrítica que hizo uno de los jugadores más experimentados del plantel, Galarza Fonda habría pedido hablar y se disculpó con sus compañeros por la acción del juego que terminó decretando la eliminación del Millonario.

El volante, quien ingresó con Juan Portillo por Nacho Fernández y Enzo Pérez para darle más frescura al equipo, no funcionó. El ex Talleres de Córdoba no ha aportado nada al equipo como lo que esperaba el DT millonario, Marcelo Gallardo y los hinchas. Se siente en deuda con el equipo y lo habría manifestado.