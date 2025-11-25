Día de furia en la Premier League: la palabra del jugador que cacheteó a su compañero y vio la roja directa

En un avance sin consecuencias del Manchester United, Gana Gueye recuperó la pelota dentro de su propia área e intentó pasársela a Michael Keane, quien no entendió a su compañero. Eso desató la furia del senegalés quien no tuvo mejor idea que golpear a su compañero de equipo ante la atenta mirada del árbitro, quien tomó una decisión ejemplar.

Embed Idrissa Gana Gueye PERDIÓ LOS ESTRIBOS con uno de sus compañeros y se fue EXPULSADO a los ¡13 MINUTOS!



Insólito. pic.twitter.com/bXyHuB2TLL — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 24, 2025

Tony Harrington, árbitro principal del partido, alcanzó a ver todo lo sucedido y sacó de su bolsillo trasero la tarjeta roja, la cual elevó al cielo mientras señalaba a Idrissa Gana Gueye. El mediocampista volvió a enfurecerse con su compañero y fue el arquero Jordan Pickford quien tuvo que pedirle que se calmara mientras intentaba sacarlo del campo de juego.

Finalmente, a pesar de disputar gran parte del partido con un jugador menos, Everton se quedó con los tres puntos. Una vez finalizado el encuentro David Moyes, técnico del equipo azul, se refirió a la situación: "Sabes qué, me gusta que mis jugadores se peleen. Quiero que sean duros".

"No quiero que acepten que alguien no está haciendo lo suficiente. Si quieres un equipo ganador, necesitas esa dureza y esa resiliencia y eso es lo que nos dio el partido. Aplaudo que haya salido ahí y aceptado su error. Lo entendemos y pasamos página", concluyó.

Pelea Everton 2 El colegiado de la Premier League no dudó y sacó la tarjeta roja.

Idrissa Gueye habló tras su día de furia en la Premier League

En un comunicado el mediocampista del Everton expresó: "Lo primero de todo quiero disculparme con mi compañero Michael Keane. Asumo toda la responsabilidad por mi reacción. También quiero disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los aficionados y con el club".

"Lo que ha pasado no refleja quién soy ni los valores que defiendo. Las emociones pueden estar a flor de piel, pero nada justifica tal comportamiento. Me aseguraré de que no ocurra de nuevo", reflexionó el jugador del Everton tras su día de furia en la Premier League.