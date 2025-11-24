River empata con Racing por los octavos de final del Torneo Clausura

River Plate empata 0 a 0 con Racing Club en Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura.
River visita a Racing en Avellaneda en el inicio de los playoffs del Torneo Clausura en un duelo picante
El encuentro por octavos de final del Torneo Clausura tendrá inicio a las 19:15, con la supervisión del árbitro Facundo Tello, ayudado en el VAR por Yamil Possi. Se podrá ver por TV en el canal de cable ESPN Premium.
Racing llega a esta instancia luego de un impresionante sprint final en la fase regular, en el que ganó en seis de sus últimas nueve presentaciones y empató las tres restantes. Esto les permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.