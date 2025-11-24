Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
El Azul regresa a las prácticas

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, vuelve a los entrenamientos

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, vuelve a los entrenamientos tras la celebración que tuvo en el Gargantini tras la consagración

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente RIvadavia, el  campeón de la Copa Argentina, seguirá entrenando tras haber finalizado su participación en el Torneo Clausura.

Independiente RIvadavia, el  campeón de la Copa Argentina, seguirá entrenando tras haber finalizado su participación en el Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia volverá a entrenar este martes por la tarde tras la celebración por la coronación en la Copa Argentina en el estadio Bautista Gargantini, que fue el pasado jueves. El equipo dirigido por el Alfredo Berti, que logró un título que no tenía el fútbol mendocino, retornará al trabajo.

Alfredo Berti- hinchas.-
Los hinchas de la Lepra le demostraron todo su cari&ntilde;o al entrenador Alfredo Berti en la fiesta por la coronaci&oacute;n en la Copa Argentina en el Gargantini.

Los hinchas de la Lepra le demostraron todo su cariño al entrenador Alfredo Berti en la fiesta por la coronación en la Copa Argentina en el Gargantini.

La Lepra, que terminó su participación en el Torneo Clausura con una brillante victoria ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por 2 a 0, en el 2026 jugará la Copa Libertadores.

A dos años de haber logrado el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol argentino, la Lepra se codeará con los equipos más importantes de Sudamérica en el torneo de clubes más importante del continente.

Independiente Rivadavia y las fechas de la Copa Libertadores

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado, en principio, para la semana del 18 de marzo. Cuando llegue esta fecha, Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales y las tres sedes a las que deberá viajar para representar al fútbol mendocino fuera del país.

Hasta cuándo entrenarán los jugadores de la Lepra

El plantel entrenará hasta el próximo 5 de diciembre y luego los jugadores serán licenciados. Luego volverán a las prácticas los primeros días de enero para comenzar la pretemporada pensando en el 2026.

Independiente Rivadavia competirá en los torneos Apertura, Clausura y la Copa Argentina. El abanico se amplía gracias a la obtención de la Copa Argentina 2025, que habilitó al Azul del Parque a jugar por otros tres títulos más: Supercopa Argentina, Recopa de Campeones y Copa Libertadores.

Se viene un 2026 muy importante para Independiente Rivadavia, que afrontará varias competencias, donde tendrá el estreno en la Copa Libertadores, el torneo más importante.

Alfredo Berti, el entrenador azul, ya está diagramando lo que se se viene en el equipo leproso.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas