Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, vuelve a los entrenamientos

Independiente Rivadavia y las fechas de la Copa Libertadores

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado, en principio, para la semana del 18 de marzo. Cuando llegue esta fecha, Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales y las tres sedes a las que deberá viajar para representar al fútbol mendocino fuera del país.

Hasta cuándo entrenarán los jugadores de la Lepra

El plantel entrenará hasta el próximo 5 de diciembre y luego los jugadores serán licenciados. Luego volverán a las prácticas los primeros días de enero para comenzar la pretemporada pensando en el 2026.

Independiente Rivadavia competirá en los torneos Apertura, Clausura y la Copa Argentina. El abanico se amplía gracias a la obtención de la Copa Argentina 2025, que habilitó al Azul del Parque a jugar por otros tres títulos más: Supercopa Argentina, Recopa de Campeones y Copa Libertadores.

Se viene un 2026 muy importante para Independiente Rivadavia, que afrontará varias competencias, donde tendrá el estreno en la Copa Libertadores, el torneo más importante.

Alfredo Berti, el entrenador azul, ya está diagramando lo que se se viene en el equipo leproso.