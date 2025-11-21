Qué es la Recopa de Campeones y quiénes la juegan: la nueva competencia que implementó AFA para el 2026

-Partido 1: campeón de la Supercopa Argentina vs campeón de la Supercopa Internacional

-Partido 2: campeón de la Copa Argentina vs perdedor del Partido 1

-Partido 3: campeón de la Copa Argentina vs ganador del Partido 1

En caso de igualar en tiempo reglamentario, el ganador de cada encuentro se definirá mediante una tanda de tiros desde el punto penal.

El sistema de puntuación de la Recopa de Campeones es lo novedoso. A cada equipo que logre imponerse en el encuentro durante los 90 minutos, se le otorgarán tres puntos. Las derrotas en tiempo reglamentario no sumarán ningún punto. Las victorias por penales solo brindarán dos unidades, pero las caídas por penales sí otorgarán una unidad. El club que finalice con mayor cantidad de puntaje es el que se consagrará campeón.

Si hay igualdad de unidades al final del triangular, se contabilizará la diferencia de gol obtenida en los 90 minutos de los partidos disputados. Si continúa el empate, se ponderará la cantidad de goles a favor. Si aún así persiste la paridad, se considerarán los goles en contra. En último término será el Fair Play el que desempate teniendo en cuenta amonestaciones y expulsiones.

recopa campeones 1

Sanciones

El Tribunal de Disciplina de AFA será el encargado de regular la materia disciplinaria. Los jugadores o integrantes del cuerpo técnico que deban cumplir sanciones en otros torneos, podrán disputar la Recopa de Campeones. Asimismo, aquellos que sean sancionados en este torneo, deberán purgar su castigo en este certamen pero sin afectar su desempeño en otros.

Otros detalles

Los premios económicos serán definidos por AFA y será la misma entidad quien se encargue de los gastos de seguridad, arbitraje y logística de los equipos.

El Comité Ejecutivo de AFA se encargará de resolver cualquier situación y/o aspecto no previsto.